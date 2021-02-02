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02.02.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Босния, Дзен, Медицина, Политика, Россия
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Российская вакцина для Республики Сербской прибыла в Боснию


Первая партия российской антиковидной вакцины «Спутник V» для Республики Сербской прибыла в аэропорт столицы БиГ – Сараево.

Об этом сообщила сербская редакция радио «Спутник», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Прибытие российской вакцины в Боснию и Герцеговину подтвердил глава представительства РС в Москве Душко Петрович. Он же подтвердил, что вторая партия должна прибыть в страну во второй половине февраля.

Глава Департамента коммуникаций и международного сотрудничества Управления косвенного налогообложения БиГ Ратко Ковачевич подтвердил РТРС, что вакцины находятся в аэропорту Сараево, в камере с температурным режимом.

«Учитывая, что это срочный импорт, министерство здравоохранения Республики Сербской все еще ожидает разрешения сараевских властей, чтобы вакцины могли быть отправлены в Баня-Луку (столицу РС – ред.)», – сказал Ковачевич.

Хочется верить, что бошнякская элита отказавшаяся от сотрудничества с Россией в вопросе вакцинации от коронавируса, не станет чинить препятствия в доставке вакцины в сербский энтитет страны.

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