Российская вакцина от коронавируса. Это не фейк

16.08.2020, Москва, Платон Беседин

Мир не может понять, почему вакцину от коронавируса изобрела Россия. Возможно, этот самый запутавшийся мир считает, что в стране медведей и балалаек не может не производиться ничего, кроме водки и автоматов Калашникова. И потому мир обескуражен и зол. И для того есть соответствующие причины.

Во-первых, миллиарды долларов США инвестировали в западные – европейские и американские – компании для того, чтобы именно они нашли эффективное средство в борьбе против коронавируса. И, возможно, теперь эти инвестиции не окупились, что не может не злить ни тех, кто давал деньги, ни тех, кто их получал.

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Во-вторых, Россия в сознании так называемого международного сообщества представляется страной если не отсталой, то не передовой уж точно. И возникает логичный вопрос: как тогда она может создать то, что не смогли изобрести страны передовые? Вернее – так себя называющие.

Это вопросы, а теперь, собственно, ответы. Для начала необходимо понимать, что эффективность российской вакцины против коронавируса ещё в полной мере не доказана. Но то, что Владимир Путин заявил, будто она, эта вакцина, опробована на его дочери, говорит о многом. Российский президент не разбрасывается словами. И соответствующие испытания вакцины уже проведены. Да, отнюдь не в полной мере, но – проведены.

Однако, прежде всего, в самой России хватает в том сомневающихся. Условно наши – как бы наши – российские люди никак не могут поверить в вакцину. Особенно тем грешат светлоликие господа и дамы с прозападными убеждениями. Кричат, мол, лгут им всё. И нет никакой вакцины вообще.

Это неверие, с которым они вопят о произошедшем, показательно. К слову, изобрёл бы вакцину «просвещенный Запад» – они бы первые, эти сомневающиеся, орали: смотрите, какие они крутые, какая у них медицина здоровская, не то, что у нас в России!

Этим светлоликим неважно на что кричать «неправда». Они ведь и Крымский мост отрицали. Им привычно доказывать, что их – их ли? – страна слаба и порочна во всём, а они розовые единорожки, попавшие в плен. Повторю: я не говорю о том, что вакцина на сто процентов эффективна – я говорю о том, что части людей в стране в принципе неважно, что отрицать.

И да, конечно, российские заявления об изобретении вакцины можно воспринять как некоторую пиар-акцию. Как браваду даже. Но ведь в своё время точно так же воспринимали изобретение эксклюзивного оружия, проведение Олимпиады в Сочи или возведение моста на Крымский полуостров. Многие люди, эксперты и просто обыватели, упорно твердили, что подобное в принципе невозможно. Однако всё это явилось, произошло, стало реальностью.

А просто суть в том, что если мы взглянем на русскую историю, то увидим: России лучше всего удавалось не совершение простого, обыкновенного, а, наоборот, совершение невозможного, невероятного. Это – особенная черта нации. То, что мыслитель Николай Бердяев называл «русским рывком». И это не просто общефилософское заключение, но реалии характера. В России могут не уметь делать качественный нитроглицерин, но вполне способны создать вакцину.

Именно русские первыми запустили человека в космос. Именно русские, что бы ни твердила американская пропаганда, внесли основной вклад в победу над гитлеровской Германией. Или кто-то мог бы представить себе знаменитый переход армии Суворова через Альпы?

Поэтому, да, можно относиться к созданию русской вакцины против коронавируса как к фейку, как к «пыли в глаза», но, если учесть исторический и цивилизационный контекст, то, возможно, стоит задуматься над реальностью русского рывка в победе над пандемией.