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08.02.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Медицина, Политика, Россия
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Российская вакцина получила международный знак качества


Российский антиковидный препарат «Спутник V» как минимум не уступает лучшим зарубежным вакцинам ни по эффективности, ни по безопасности.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил известный вирусолог, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, член-корреспондентом РАН Александр Лукашев.

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«Мы очень быстро запрягли с разработкой вакцины, а теперь, к сожалению, медленно едем. Еще полгода назад никто не мог представить, что вопрос доверия к вакцине против коронавируса в принципе будет звучать. Вспомните, мы все ждали создания прививки как главного средства спасения от пандемии и возвращения к нормальной жизни. Сегодня уже известно, что препарат «Спутник V» как минимум не уступает лучшим зарубежным вакцинам – ни по эффективности, ни по безопасности», – сказал ученый.

Он напомнил, что соответствующие данные опубликованы в одном из двух самых авторитетных в мире медицинских журналов – The Lancet.

«Это и свидетельство международного признания работы наших ученых, и, можно сказать, знак качества, присужденный российской вакцине международным научным сообществом. Думаю, что и для тех россиян, кто до сих пор не решался на прививку из-за отсутствия результатов испытаний III фазы (то есть реальной защитной эффективности на широком круге лиц), теперь появился важный аргумент в пользу вакцинации», – считает Лукашев.

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