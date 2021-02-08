Российская вакцина получила международный знак качества

08.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Российский антиковидный препарат «Спутник V» как минимум не уступает лучшим зарубежным вакцинам ни по эффективности, ни по безопасности.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил известный вирусолог, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, член-корреспондентом РАН Александр Лукашев.

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«Мы очень быстро запрягли с разработкой вакцины, а теперь, к сожалению, медленно едем. Еще полгода назад никто не мог представить, что вопрос доверия к вакцине против коронавируса в принципе будет звучать. Вспомните, мы все ждали создания прививки как главного средства спасения от пандемии и возвращения к нормальной жизни. Сегодня уже известно, что препарат «Спутник V» как минимум не уступает лучшим зарубежным вакцинам – ни по эффективности, ни по безопасности», – сказал ученый.

Он напомнил, что соответствующие данные опубликованы в одном из двух самых авторитетных в мире медицинских журналов – The Lancet.

«Это и свидетельство международного признания работы наших ученых, и, можно сказать, знак качества, присужденный российской вакцине международным научным сообществом. Думаю, что и для тех россиян, кто до сих пор не решался на прививку из-за отсутствия результатов испытаний III фазы (то есть реальной защитной эффективности на широком круге лиц), теперь появился важный аргумент в пользу вакцинации», – считает Лукашев.