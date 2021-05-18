Российская власть признала ветеранов Донбасса опорой государства – Бородай

18.05.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Несмотря на то, что в 2014 году в России многие воспринимали ветеранов-защитников Донбасса как опасных маргиналов, сейчас отношение к ним в корне переменилось – этим людям уже ставят памятники.

Об этом в эфире интернет-канала российского военкора Юрия Котенка заявил глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня мы видим выход добровольчества из той ситуации, в которой русское военное добровольчество оказалось на момент 2014 года, настроения власти и общества меняются. Дело в том, что когда мы приходили из Донбасса в 2014-15 годах и позже, мы ощущали, что нас воспринимают как неких «маргиналов и опасных людей».

Добровольцев воспринимали не как опору государства, потому что нормальные ветераны – опора государства, так сложилось ещё со времён древнего Рима. Нас воспринимали как опасных людей. Благодаря дружественным отношениям, связям, патриотам, которые есть во власти, нам удалось эти проблемы решить системно – до такой степени, что действительно, российская власть признаёт нас, в частности, опорой государства», – сказал он.

Также глава СДД подчеркнул, что за это время удалось решить многие проблемы как добровольцев, так и самого Донбасса.

«Мы шли к этому мелкими шагами, иногда крупными, но когда добровольцам, павшим в боях за Донбасс поставили памятник в Ростове – это был один из сигналов. Были и многие другие, о которых я сейчас говорить не буду, было решение огромного количества проблем добровольцев. В частности, тех добровольцев и ополченцев, которые попали в Россию и подлежали депортации, эти депортации мы останавливали и не давали им произойти, и останавливаем по сей день. Я хочу сказать, что очень многие проблемы решились, не только проблемы добровольцев, но и проблемы Донбасса. Донбасс за это время очень сильно интегрировался в Россию, Донбасс сейчас с практической точки зрения является частью России, потому что на Донбассе живут граждане РФ», – заключил Бородай.