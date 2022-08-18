Российская военная база на Балканах не нужна ни России, ни Сербии
Заявление президента Сербии Александра Вучича о том, что на территории его страны не будут размещаться никакие военные базы, выгодно России.
Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил политолог Олег Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Ни российской, ни американской базы на подконтрольной сербам территории быть не может. Для нас это очень выгодно, потому что как там может быть российская база, я себе представляю с трудом. Как там могла бы очутиться австрийская база, я себе легко представляю», – отметил эксперт.
Он считает, что российская военная база не принесет выгоды ни России, ни Сербии.
«Появлением своей военной базы Россия бы навредила Сербии, потому что Сербия, как ранее Югославия, может существовать в единственной возможной парадигме. Это парадигма баланса, движения неприсоединения, некоего нейтрального коридора между Западом и Востоком.
Сербия находится не в Таджикистане, не в Армении и даже не в Молдавии, а почти в географическом центре Европы. Вокруг сплошное НАТО, сплошной ЕС. Поэтому сейчас Сербия будет полезна Европе только в ипостаси нейтральной страны. Это единственная страна, откуда сегодня летают самолеты в Москву из Европы. Она на делах подтверждает свой нейтральный статус», – сказал Бондаренко.
Спасибо!
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