Российская военная база на Балканах не нужна ни России, ни Сербии

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Заявление президента Сербии Александра Вучича о том, что на территории его страны не будут размещаться никакие военные базы, выгодно России.

Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил политолог Олег Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ни российской, ни американской базы на подконтрольной сербам территории быть не может. Для нас это очень выгодно, потому что как там может быть российская база, я себе представляю с трудом. Как там могла бы очутиться австрийская база, я себе легко представляю», – отметил эксперт.

Он считает, что российская военная база не принесет выгоды ни России, ни Сербии.

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«Появлением своей военной базы Россия бы навредила Сербии, потому что Сербия, как ранее Югославия, может существовать в единственной возможной парадигме. Это парадигма баланса, движения неприсоединения, некоего нейтрального коридора между Западом и Востоком. Сербия находится не в Таджикистане, не в Армении и даже не в Молдавии, а почти в географическом центре Европы. Вокруг сплошное НАТО, сплошной ЕС. Поэтому сейчас Сербия будет полезна Европе только в ипостаси нейтральной страны. Это единственная страна, откуда сегодня летают самолеты в Москву из Европы. Она на делах подтверждает свой нейтральный статус», – сказал Бондаренко.