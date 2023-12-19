Российская военная медицина добилась лучших показателей в истории – Шойгу

Владимир Гладков.  
19.12.2023 16:41
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Медицина, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российской военной медицине удалось достигнуть самого низко показателя смертности среди бойцов сражающейся армии за всю историю.

Об этом на заседании коллегии Минобороны заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российской военной медицине удалось достигнуть самого низко показателя смертности среди бойцов сражающейся армии за...

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«Высоких результатов достигло медицинское обеспечение. Первая помощь на поле боя, как правило, оказывается в первые минуты после ранения.

В непосредственной близости от линии фронта развёрнуты полевые госпитали, усиленные опытными хирургами из центральных лечебных заведений.

Кратно улучшена выживаемость раненных. Благодаря своевременной эвакуации и медицинской помощи, более 98% раненных выписываются с выздоровлением», – сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что российская военная медицина смогла достичь лучших показателей за всю историю.

«Летальность в госпиталях составляет менее половины процента (0,43%), и продолжает снижаться. Это самый низкий показатель за всю историю военной медицины. Всё это позволяет возвращать военнослужащих с боевым опытом в их подразделения», – добавил министр.

Он подчеркнул, что уже открыто девять центров реабилитации, где раненные военнослужащие привыкают к протезам и осваивают новые военные и гражданские специальности.

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