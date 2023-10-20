Российская военно-морская база соответствует интересам Абхазии – президент республики

Елена Острякова .  
20.10.2023 17:59
  (Мск) , Москва
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Абхазия, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Развертывание пункта базирования кораблей ВМФ Российской Федерации в абхазском порту Очамчира соответствует интересам республики.

Об этом на пресс-конференции заявил президент Абхазии Аслан Бжания, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Развертывание пункта базирования кораблей ВМФ Российской Федерации в абхазском порту Очамчира соответствует интересам республики....

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«Мы постоянно занимаемся усилением обороноспособности нашего государства. На это нужно будет изыскивать соответствующие средства. Мы их изыскиваем. Но тут очень важна позиция, которую занимает наш союзник. В этом вопросе мы действуем единым фронтом. В День Победы к нам зашел малый ракетный корабль («Циклон» – ред.). Он очень эффективный и оснащенный современным оружием. Вы обратили внимание, какая была реакция на заход этого корабля.

Мы заинтересованы в пункте базирования. Это соответствует интересам всех жителей Абхазии – обеспечить твердый мир. А это можно сделать, усилив свои вооруженные силы, чем мы и занимаемся вместе с руководством РФ. Поэтому пункт базирования и материально-технического обеспечения ВМФ будет развернут в порту города Очимчира. Это направление работы будет только усиливаться. Это будет военное подразделение, которое будет выполнять соответствующие задачи», – сказал Бжания.

Он уточнил, что постановление правительства Абхазии о выделении земли под пункт базирования уже подписано.

5 октября МИД Грузии выразил обеспокоенность в связи с планами создать российскую военно-морскую базу в Абхазии и назвал это «вопиющим нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии».

С 1930-х годов порт Очамчиры был пунктом базирования пограничных судов Закавказского военного округа. С 1960-х годов там находилась отдельная бригада сторожевых кораблей, которая выполняла задачи по охране государственной границы СССР. В 1996 году бригада ВМФ России была выведена из Очамчиры в дагестанский Каспийск.

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