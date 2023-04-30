«Российская войсковая разведка лучшая в мире» – в Москве призывают не верить «ноющим военкурвам»

Владимир Гладков.  
30.04.2023 17:40
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия


Превосходство войсковой разведки российской армии в такой сложной кампании, как СВО. Признают даже потенциальные и действующие враги России.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил военный корреспондент Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Превосходство войсковой разведки российской армии в такой сложной кампании, как СВО. Признают даже потенциальные...

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«Американец Скотт Риттер говорит, что у нас лучшая в мире войсковая разведка. Потому что такую сложную кампанию вести, в таком режиме. Он восхищён, потому что очень сложная многоступенчатая кампания, а её русские ведут как по учебнику.

И он, действующий боевой офицер США, наш потенциальный враг, с восхищением говорит о нашей разведке», – сказал военкор.

«Я могу сказать, что всушники, украинцы в телеграмм-каналах с восхищением говорят и удивляются. И только наши военкурвы ноют и ноют», – добавила ведущая.

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