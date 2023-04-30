«Российская войсковая разведка лучшая в мире» – в Москве призывают не верить «ноющим военкурвам»
Превосходство войсковой разведки российской армии в такой сложной кампании, как СВО. Признают даже потенциальные и действующие враги России.
Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил военный корреспондент Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Американец Скотт Риттер говорит, что у нас лучшая в мире войсковая разведка. Потому что такую сложную кампанию вести, в таком режиме. Он восхищён, потому что очень сложная многоступенчатая кампания, а её русские ведут как по учебнику.
И он, действующий боевой офицер США, наш потенциальный враг, с восхищением говорит о нашей разведке», – сказал военкор.
«Я могу сказать, что всушники, украинцы в телеграмм-каналах с восхищением говорят и удивляются. И только наши военкурвы ноют и ноют», – добавила ведущая.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.