Российская журналистка Дарья Асламова заболела в Тбилиси – грузинские националисты взывают к Службе безопасности

14.08.2021, Тбилиси, Максим Карпенко

Известная российская журналистка Дарья Асламова заболела коронавирусом во время командировки в Грузию. В своем блоге она сообщила, что вынуждена бороться с недугом в одной из гостиниц Тбилиси, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«SOS! Дельта штамм! Лежу в гостинице в Батуми. Кто знаком с грузинской системой здравоохранения? Может, чача поможет? И я не могу покинуть Грузию – ни официально, ни физически, поскольку лежу. Шо я тут буду делать? Смотрю на белый потолок, с правом на надежду», – написала Асламова.

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Многие в ответ Асламовой желают скорейшего выздоровления и раздают советы в лечении, но среди комментаторов немало и негативных сообщений. Грузинские националисты желают заболевшей скорой кончины и взывают к грузинской Службе государственной безопасности с требованием выдворить «прокремлевскую журналистку».

Причиной для возмущения националистов в могла стать работа Асламовой в Грузии, где она критиковала деятельность ныне беглого президента Михаила Саакашвили, а также неоднократные визиты в Абхазию и Южную Осетию – там журналистка освещала борьбу республик за независимость и не выражала симпатии грузинским войскам. А в 2019-м году во время интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым Асламова заявила, что Москва должна ввести «экономические и военные рычаги давления против Грузии, которая живет за наш счет, она же взвоет, когда у них просто нечего будет жрать».

«В Грузии есть человек, который нарушил закон о нашей территориальной целостности, а вы ничего не делаете? Действуйте вовремя по закону! Это прямая атака на государство, и этот человек подрывает нашу территориальную целостность, а вы ничего не делаете. Это позор! Россия – оккупант», – пишет пользователь Ника Гейт.

Под сообщением Асламовой много непечатных выражений с более жесткими высказываниями. В защиту журналистки выступил военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Представители «древнего и культурного» народа просто наизнанку вывернулись в судорогах ненависти. Вылезла вся их истинная, а не понтовая суть про «рыцарское благородство» и «легендарное гостеприимство»! Похоже, что все порядочные грузины давно уехали в Москву. И я лишний раз убедился в том, как правильно и эффективно в августе 2008 года решил «грузинский вопрос» генерал Хрулёв».