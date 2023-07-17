Российские АЭС оказались под угрозой украинских терактов

Украина готовит теракт на атомной электростанции, и под угрозой находится не только ЗАЭС, а все станции приграничья, куда может долететь ракета с украинской территории. Поэтому опасность исходит не столько от беспилотников, которые должны вызвать недовольство действиями Минобороны в обществе, сколько от диверсионных групп, которые готовят за рубежом конкретно для подрыва АЭС.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал политолог, автор блога «Живов Z» Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У украинцев сотни беспилотников, все они в большинстве своем дальние, способные преодолеть 600-800 километров. Еще до СВО угрожали, что будут бить ракетами по Москве и так далее. Ну ракет у них нету таких или, если есть, их нельзя использовать. А беспилотники есть. Конечно, мы же понимаем, что цель нанести нам военное поражение, политическое поражение, в том, чтобы наша политическая система и государство трещали по швам, развалилось и перестало работать. Эти беспилотники, которые взрываются на территории городов, они не могут нанести военный урон, но имиджевый, репутационный, общественный, политический урон они наносят. Общество спрашивает, почему его не могут защитить и так далее. Это падает в «сад камней» Министерства обороны, в том числе. Беспокоящие удары постоянные, такие москитные укусы по разным территориям создают напряжение в обществе», – считает эксперт.

По его словам, сейчас ключевая задача для Запада не столько добиться конкретно прорыва на Запорожском или Херсонском направлении, сколько добиться повторения событий 24 июня, но только во всероссийском масштабе, и с людьми, которые не будут останавливаться и договариваться.

«Они к этому ведут, у них такая задача, откуда становятся понятными террористические угрозы, взрывы, убийства людей на территории России, удары по российским городам, попытки захода диверсионных армий, которые представляют там 4-8 человек тиктокеров-неонацистов, и так далее. Но, что меня действительно беспокоит, это ядерная угроза. На днях ФСБ опубликовала видео допроса украинского диверсанта, их пятерых поймали на Запорожской АЭС. И один из них признался, что он готовился в Германии как лазерный наводчик: чтобы подключить цель, нужно непосредственно находиться на определенном удалении и специальным прибором подсвечивать для ракеты лазером цель, чтобы она попала точно в неё. И почему-то все как-то эту новость пропустили мимо ушей, а новость серьезнейшая. Ещё раз подчеркну: сотрудники ФСБ поймали наводчика, который планировал навести на хранилище ядерных отходов Запорожской атомной станции западную ракету. Все серьезно, ребята, они собираются устроить ядерный теракт, без всяких шуток. К этому надо максимально серьезно относиться. А если они собирают устроить ядерный теракт на ЗАЭС, уже готовятся к нему, по сути, что им мешает попробовать устроить такой же теракт на другой атомной электростанции уже в России? Благо, там их по границе полно. В Курчатове сегодня пролетал беспилотник, а там научно-исследовательских институт и атомная станция», – подчеркнул Живов.