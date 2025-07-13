Российские агентурные группы начали ликвидацию высокопоставленных украинских силовиков

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Появились новые подробности о ликвидации в Киеве полковника СБУ Ивана Воронича.

Как утверждает глава СБУ Василий Малюк, это сделала российская агентурно-боевая группа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня утром силами СБУ проводилось задержание агентурно-боевой группы ФСБ РФ, которая была маршрутирована заранее в Украину и три дня назад совершила убийство сотрудника СБУ полковника Воронича Ивана Ивановича, нашего славного побратима», – заявил Малюк.

По его словам, место в Киевской области, где залегли исполнители, обнаружили, и была предпринята попытка их задержания.

«Был определенный огневой контакт, и они были ликвидированы», – утверждает глава СБУ.

Пресс-служба СБУ утверждает, что в состав группы входили мужчина и женщина, которые следили за Вороничем, устанавливая его график и маршруты передвижения. Впоследствии им был переданы координаты тайника, где находился пистолет с глушителем.

Интересные подробности на днях опубликовала газета «Нью-Йорк Таймс», по даннынм которой, Воронич был одним из ключевых офицеров украинского Центра специальных операций «Альфа» и возглавлял подразделение, организовавшее ряд резонансных операций против России.

Утверждается, что под его непосредственным руководством был убит в Донецке известный командир ДНР Арсений Павлов («Моторола»). Кроме того, указывается, что подразделению убитого оказывало поддержку ЦРУ.

Американское издание отмечает, что Воронич принимал участие в операциях в серой зоне на линии боевого столкновения и участвовал во вторжении в Курскую область.