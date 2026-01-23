Российские агенты повсюду! – шпиономания на ТВ Германии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия активизировала деятельность разведчиков на территории Германии. Их работа идет как скрытно, так и демонстративно, чтобы запугать ФРГ.

Об этом говорится в сюжете «Немецкой волны» (в России признана СМИ-иноагентом), который был посвящен задержанию в Германии по обвинению в шпионаже некоей гражданки Илоны В., у которой есть паспорта ФРГ и Украины. Женщина обвиняется в том, что «сливала» российскому посольству чувствительные для немцев данные с ноября 2023 года.

