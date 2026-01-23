Российские агенты повсюду! – шпиономания на ТВ Германии

Анатолий Лапин.  
23.01.2026 11:48
  (Мск) , Москва
Просмотров: 208
 
Германия, Дзен, Россия, Русофобия


Россия активизировала деятельность разведчиков на территории Германии. Их работа идет как скрытно, так и демонстративно, чтобы запугать ФРГ.

Об этом говорится в сюжете «Немецкой волны» (в России признана СМИ-иноагентом), который был посвящен задержанию в Германии по обвинению в шпионаже некоей гражданки Илоны В., у которой есть паспорта ФРГ и Украины. Женщина обвиняется в том, что «сливала» российскому посольству чувствительные для немцев данные с ноября 2023 года.

«За последние пару лет Россия активизировала свою шпионскую деятельность, включая прямой шпионаж за военными объектами и планы диверсий, а также кибератаки, взлом серверов политических партий, дезинформацию и скрытое влияние.

Кроме того, Россия проникла в разведывательные и оборонные структуры Германии. Есть информация о том, что разведданные неоднократно передавались российской разведке.

Мы говорим о тайной деятельности, но многое из этого происходит в открытую, и немецкая разведка считает, что в этом может быть смысл. Например, полёты дронов над военными объектами, в которых Россию неоднократно обвиняли. Об этом пишут в новостях, люди знают об этом. И, возможно, цель таких действий — продемонстрировать свою силу и готовность запугивать такие страны, как Германия», — нагнетал телеведущий Саймон Янг.

