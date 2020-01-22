Российские академики хотят обсуждать Бандеру на «языке науки»

22.01.2020, Киев, Ольга Козаченко

В Российской академии наук прошла презентация научного издания «История Украины», написанного известными российскими украинистами, членами российско-украинской комиссии историков. Это второе издание книги, дополненное и исправленное после бурных научных дискуссий, в том числе и с украинскими историками.

Об этом в интервью «Российской газете» рассказал научный руководитель Института всеобщей истории РАН, академик Александр Чубарьян.

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По его словам, главная ценность новой «Истории Украины» состоит в том, что это не вердикт, а призыв к открытому диалогу среди историков по украинской тематике.

«Это демонстрация готовности российских ученых открыто и свободно дискутировать с украинскими коллегами, в том числе и по самым деликатным вопросам нашей общей истории. Мы готовы обсуждать и войну, и Бандеру, но на языке науки», – сказал Чубарьян.

Он уточнил, что книга написана четырьмя российскими авторами я является их личным взглядом, отметив, что, по его мнению, эта работа «наиболее современный и академичный подход к истории соседней страны» и «он учитывает и то, что думают по теме историки Украины».

Также он рассказал, какие темы и главы давались труднее всего.

«Прежде всего это происхождение древнерусского государства и в этом контексте происхождение украинского народа (на Украине обсуждают и происхождение украинской государственности). Второе – это присоединение Украины к России и ее существование в составе Российской империи. Следующий сложный вопрос – 1918-1918 годы и Центральная Рада (по мнению некоторых украинских историков, это чуть ли не золотой век украинской независимости, хотя Рада была под германским протекторатом). Голодомор. И Украина в годы Великой Отечественной). Последняя тема активно и по-своему исследуется на Украине», – заявил академик.