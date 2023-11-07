Российские артисты специально молчат по поводу СВО

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Подавляющее большинство российских артистов отмалчивается на тему СВО, и это не отсутствие мнения, а сознательная позиция, утверждает актер Оскар Кучера.

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«У нас 98% артистов молчит. Это тоже позиция. Потому что – хрен его знает, в какую сторону ветер подует. Как на меня после определенного интервью набросились (иноагенту Юрию Дудю – ред.), а чем дальше мы живем, тем больше видим подтверждений моих «глупых» слов. Люди вправе бояться», – сказал Кучера в эфире радио «КП».

Он выступил против создания актуального ремейка сериала «Солдаты», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас войны так хватает на войне, что войны в телевизоре совсем не хочется. Ситуация двоякая, троякая, четверякая. Сейчас шутить на тему армии, мне кажется, пф… Когда мирное время, ок, можно поржать на эту тему. А сейчас будет такая цензура жесткая со стороны Министерства обороны, что ничего ты не снимешь кроме ура-патриотической истории. Патриотические истории с флагом необходимы, безусловно. Но сериал «Солдаты» высмеивал армейскую жизнь, и сейчас совсем не до этого», – сказал Кучера.

Он прорекламировал готовящийся к выходу фильм «2022», который снимался в Мариуполе.