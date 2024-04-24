Российские авиабомбы сокрушают украинскую оборону – американский эксперт

Российские планирующие авиабомбы стали огромной проблемой для украинских войск.

Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Миршаймера, УФАБы решают сразу несколько вопросов: они точны, имеют большой заряд и пробивают защищенные укрепления.

«В конечном итоге вас волнует точность, во-первых, во-вторых, размер бомбы и в-третьих, размер бомбы. И то, что мы имеем здесь, – это ситуация, когда точность действительно имеет значение, просто потрясающая, потому что эти тупые бомбы были превращены в планирующие бомбы. А затем эти бомбы, которые они сбрасывают, обладают большой ударной силой.

Это – огромные бомбы, которые очень точны. А затем, когда вы говорите о твердости цели – это в основном незащищенные цели. Так что, когда вы бросаете бомбу, вы уничтожаете цель – будь то инфраструктура или скопление войск. И когда у вас есть много бомб и вы сбрасываете их каждый день, последствия в долгосрочной перспективе будут разрушительными для украинских сил», – заявил Миршаймер.