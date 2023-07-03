Российские беспилотники ударили по зданию СБУ

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Объекты украинских силовиков в центре города Сумы сегодня были атакованы дронами-камикадзе. Российские источники сообщают о попадании в здание управления СБУ, где в тот момент проходило совещание.

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Украинская сторона традиционно в условиях цензуры публикует кадры разрушения жилого дома (как правило, подобное происходит в результате «кривой работы» ПВО Украины – или хаотичной стрельбы по беспилотнику в городской черте, после чего он меняет курс). Власти сообщают об одном погибшем и 16 раненых гражданских – потери силовиков засекречены. Впрочем, признаётся «повреждение административного здания», а также прилёт четырёх БПЛА.

«Целью атаки стало управление службы безопасности Украины по Сумской области. По нашим данным, всего было три прилёта, причем в момент ударов в здании находилось большое количество сотрудников СБУ. Точное число убитых и раненых пока неизвестно, но по предварительным данным потери составляют несколько десятков человек. Из-за этого в Киеве дали команду СМИ тиражировать кадры поврежденного рядом со зданием СБУ жилого дома для отвлечения внимания», – сообщает канал «Рыбарь», специализирующийся на освещении хода боевых действий.

Некоторые наблюдатели выражают удивление, почему здание СБУ не было разнесено еще в первые часы спецоперации.

«То, что надо было делать в феврале 2022», – замечает публицист Егор Холмогоров.

С ним соглашается публицист Александр Вознесенский:

«Хороший фашист – мёртвый фашист. А СБУшники в наше время – это именно карательный орган фашистской власти. Очень бы хотелось видеть новости, что в остальных областях Украины фашисты в форме СБУшников уничтожены вместе со зданиями, где они работают».

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко традиционно разразился проклятиями.

«Как же хочется, чтобы такие прилеты были по Москве. И чтобы эти твари страдали», – пишет в своем блоге политическая проститутка из Одессы.