Российские беспилотники уничтожили украинскую нефтебазу

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Ночью результативному удару со стороны ВС РФ подверглась Ровенская область.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил глава Ровенской военной администрации Виталий Михаил Коваль.

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«Ночью Ровенщина подверглась массированной атаке беспилотниками. К сожалению, разрушена нефтебаза на Дубенщине», – заявил чиновник на фоне пылающего объекта.

Про его словам, человеческих жертв нет.

«На месте происшествия работают 45 спасателей, 14 единиц техники. Задействован пожарный поезд. Работают и соответствующие следственные комиссии во главе с руководителями силовых структур области. Химический и радиационный фон в норме. Эвакуация населения не будет применяться», – сказал Коваль.