Российские беспилотники уничтожили украинскую нефтебазу

Игорь Шкапа.  
10.08.2023 08:21
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Энергетика


Ночью результативному удару со стороны ВС РФ подверглась Ровенская область.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил глава Ровенской военной администрации Виталий Михаил Коваль.

Ночью результативному удару со стороны ВС РФ подверглась Ровенская область. Об этом, передает корреспондент...

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«Ночью Ровенщина подверглась массированной атаке беспилотниками. К сожалению, разрушена нефтебаза на Дубенщине», – заявил чиновник на фоне пылающего объекта.

Про его словам, человеческих жертв нет.

«На месте происшествия работают 45 спасателей, 14 единиц техники. Задействован пожарный поезд. Работают и соответствующие следственные комиссии во главе с руководителями силовых структур области. Химический и радиационный фон в норме. Эвакуация населения не будет применяться», – сказал Коваль.

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