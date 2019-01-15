//exit;
15.01.2019, Москва, Семен Дорошенко
 
Общество, Политика, Россия, Туризм, Украина, Финансы
Просмотров:

Российские бизнесмены хотят брать с выезжающих за границу по 500 рублей

В России предлагают ввести налог на выезд за границу, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

С такой инициативой выступила ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ», сообщает издание «Прайм».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Бизнесмены обратились с предложением на имя председателей Совфеда и Госдумы – Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина, а также в адрес руководителя Ростуризма Олега Сафонова. В документе, в частности, речь идет о том, чтобы ввести налог на выезд при пересечении государственной границы в размере 500 рублей для россиян и иностранных граждан, Согласно задумке авторов предложения, полученные деньги можно будет направить на развитие российского туристического сектора.

Как считают представители ассоциации, в текущей международной обстановке вопросы развития туризма внутри страны приобретают особенную актуальность и в сложившейся ситуации наступил уникальный момент, позволяющий в короткие сроки возродить отечественную туристическую отрасль и сделать её конкурентоспособной.

В документе подчеркивается, что в бюджете на финансирование турсектора в ближайшие семь лет предполагается выделение 422,2 миллиардов рублей. Предлагаемые представителями бизнеса шаги позволят дополнительно получить до 35 миллиардов рублей, которые окажут помощь в переходе всей отрасли туризма на качественно иной уровень, говорится в документе.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть