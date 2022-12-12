Российские бизнесмены продолжают выяснять отношения в Лондоне – Фридману приготовиться

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Скандальный российский миллиардер Сергей Полонский намерен подать в лондонский суд иск против другого беглого бизнесмена Михаила Фридмана.

Об этом он заявил в интервью RTVI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он со мной играл в вопрос жизни смерти, а теперь он попался», – сказал Полонский.

Иск связан с историей 2009 года, когда Фридман незаконно выкупил одну из компаний Полонского и угрожал жизни его компаньона.

«Дерипаска и Фридман, пока я сидел в тюрьме, с удовольствием разворовывали мои активы. И один, и другой вор. Я не готов сравнивать их интеллектуальные способности. Михаил Маратович Фридман не просто вор, а редкий вор», – отметил Полонский.

В пресс-службе принадлежащего Фридману «Альфа-Банка» опровергли все обвинения в адрес Фридмана, заявив, что подадут встречный иск о клевете. 1 декабря британская полиция арестовала российского миллиардера Михаила Фридмана по обвинению в отмывании денег

Олега Дерипаску Полонский обвиняет в краже 750 млн долларов.

Дерипаска тоже судится в высоком суде Лондона, но не с Полонским, а с Владимиром Потаниным – за контроль за «Норильским никелем».

«Несколько иронично выглядит ситуация, при которой судьба крупнейшей российской компании с подачи Олега Дерипаски будет решаться в «недружественном» Лондоне, к тому же без участия самого Потанина, поскольку тот находится под британскими санкциями. Действительно, сам суд бьет по имиджу государства, которое вроде бы бьется за свой суверенитет, а тут масла в огонь подливает крупный бизнес», – прокомментировал разбирательство в своем ТГ-канале политолог Илья Гращенков.