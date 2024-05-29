Российские боевые дроны ведут круглосуточную охоту на бандеровцев – жалобы ВСУ

Вадим Москаленко.  
29.05.2024 16:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российские ударные и разведывательные дроны ведут постоянную охоту днем и ночью за живой силой и техникой противника.

Об этом в эфире интернет-канала «Oboz» заявил командир роты одесской теробороны Николай Обрезанов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские ударные и разведывательные дроны ведут постоянную охоту днем и ночью за живой силой...

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«Враг прогрессирует. У них очень много fpv-дронов, очень много разведчиков. А сейчас дроны ещё и разбрасывают мины. То есть, дроны, дроны, дроны. Если раньше их дрон не мог до нас долететь, потому что мы находимся выше, то сейчас они долетают без проблем.

В основном охота идёт fpv-дронами. Они охотятся на машины, на людей. Днём не выйдешь – разве что перебежками по-быстрому. А так, чтобы на машине выехать, и поехать на позиции, как было на николаевском направлении…», – сказал Обрезанов.

«Даже ночью летают дроны-разведчики, которые видят с большой высоты, и могут скорректировать артиллерию. И когда говорят, что небо не чистое, ты уже не едешь, поворачиваешь, начинаешь петлять. Сейчас очень тяжело стало. На николаевском направлении было проще, не было столько дронов», – жаловался бандеровец.

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