Российские боевые дроны ведут круглосуточную охоту на бандеровцев – жалобы ВСУ

Российские ударные и разведывательные дроны ведут постоянную охоту днем и ночью за живой силой и техникой противника.

Об этом в эфире интернет-канала «Oboz» заявил командир роты одесской теробороны Николай Обрезанов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Враг прогрессирует. У них очень много fpv-дронов, очень много разведчиков. А сейчас дроны ещё и разбрасывают мины. То есть, дроны, дроны, дроны. Если раньше их дрон не мог до нас долететь, потому что мы находимся выше, то сейчас они долетают без проблем.

В основном охота идёт fpv-дронами. Они охотятся на машины, на людей. Днём не выйдешь – разве что перебежками по-быстрому. А так, чтобы на машине выехать, и поехать на позиции, как было на николаевском направлении…», – сказал Обрезанов.