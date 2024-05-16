Российские боевые вертолёты потопили стаю украинских морских дронов

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Днём в четверг морской бой развернулся сегодня на подступах к Крыму: российские боевые вертолёты уничтожили 12 украинских безэкипажных катеров, направлявшихся в сторону полуострова, сообщило Минобороны.

Как и прежде, атака координировалась беспилотниками НАТО, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Так, в юго-западной части акватории Черного моря стал наматывать круги дрон-шпион США Global Hawk RQ-48 с позывным Forte14, специализирующийся на надводных целях.

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«В зоне мониторинга — Севастополь и всё юго-западное побережье Крыма», – прокомментировал военкор Юрий Котенок.

В Сети уже появилось видео эпизода морского боя. Российские военнослужащие бьют по одному из украинских морских дронов из пулемета с борта вертолета. В один из моментов вертолет отстреливает тепловые ловушки – очевидно, чтобы избежать ответного удара с украинского БЭКа, которые с недавних пор стали оснащаться противником ракетными установками.