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Российские бойцы хитростью захватили в плен боевиков «Кракена» – печально известного зверствами подразделения ВСУ, которое изначально формировалось из числа выпущенных на свободу уголовников, а затем было объявлено киевской пропагандой элитной разведывательно-диверсионной частью.

Об этом в интервью «МК» рассказал герой России Тимур Дудкин.

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«Мы стояли в обороне и знали, что в метрах трехстах от нас находится наблюдательный пункт противника. Вышли на минное поле и тут услышали, как противник переговаривается в эфире. Мы экстренно все разделились и легли на землю. Это было в чистом поле. Противник не знал, сколько нас было. В какой-то момент нашего заместителя командира взвода с позывным «Старик» заметил противник. Мы быстро сняли с него бронежилет, каску. На расстоянии метров двухсот «кракенцы» начали вести с ним диалог, не подозревая, что он не один. Противник подумал, что кто-то из наших отбился и решил сдаться в плен», – описал начало операции Дудкин.

Он пояснил, что боевики «Кракена» по ошибке подумали, будто «Старик» пришел к ним сдаваться.

«Как я понимаю, у них был определенный азарт. Представьте, рассвет, утро, и к тебе пришел человек, который хочет сдаться… Мы стали незаметно обходить противника с другой стороны. «Старик» начал сближаться с противником. В этот момент мы начали закидывать диверсантов гранатами, чтобы создать шумовой эффект. В итоге мы зашли, кого-то уничтожили, кого-то пленили и спокойно откатились», – рассказал российский военный.

По его словам, захват боевиков «Кракена» изначально не планировался, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Спонтанно. Конечно, заранее мы не договаривались. Дело в том, что во время подготовки, перед выездом в зону СВО, мы как раз учились понимать друг друга без слов. Потому что действовать приходится на расстоянии. В тот раз идея была одна на всех, и мы ее реализовали как раз благодаря тому, что умели понимать друга друга с полуслова», – пояснил комбат.