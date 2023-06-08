Российские бойцы не собираются покидать Кинбурнскую косу – эксклюзив «ПолитНавигатора»

Российские военные на Кинбурнской косе остаются на своих позициях. Распространяемая украинскими источниками информация о том, что разлившаяся вода из Днепра после разрушения Каховской ГЭС затопила подъезды на косу – не более, чем фейк.

Об этом в интервью «ПолитНавигатору» рассказал замкомандира Казачьей бригады «Дон» Сергей Юрченко, позывной «Кум».

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ПН: С утра в Сети появилась информация о том, что коса подтоплена и дорогу залило водой. Расскажите, так ли это, какая обстановка сейчас?

С.Ю: Кто бы что ни говорил, знаем фейкометов и балаболов со стороны ВСУ, ЦИПСО. Это все сказки Венского леса. Косу мы контролируем, она не перерезана. Пишут, что какую-то дорогу перелило. Ну, может быть, «какую-то дорогу» перелило, но и туда сегодня машина ехала, и оттуда ехала. Поэтому я скажу так – балаболы. Коса наша, коса не отрезана, да и она далеко уходит в море, а уровень моря поднять – это надо не одну дамбу и не одно государство взорвать.

ПН: Сегодня в Херсон приехал Зеленский. Почему по нему не нанесли удар?

С.Ю: Я уверен, что встреча эта проходит не сейчас, а дают информацию с задержкой, когда он уже выехал. Опять же, никто его в бинокль не наблюдал. Зная любителей селфи в руководстве Украины, я уверен, что они бы точно сфотографировались возле знаковых мест. Где угодно можно было видео записать. Ну, возможно, но оно проходит с задержкой, уверен, что совещание проходило в другое время.

ПН: Известно ли, что сейчас происходит в зоне подтопления в Херсонской области? Есть информация, что ВСУ бьют по эвакуационным автобусам.

С.Ю: Они обвиняют в подрыве нас, но зачем тогда сбрасывают воду с ДнепроГЭСа? Ну случилась беда, тогда надо остановить, придержать, перекрыть канал, чтобы не наполнялась вода, чтобы люди не страдали. А они не то что не остановили, а открыли в Запорожье дополнительные шлюзы для сброса воды. Это еще одно доказательство того, что им плевать на свой народ.

Затишья после наводнения нет. В нашу сторону они бьют по скоплению именно гражданского населения для эвакуации. Есть места для эвакуации, эти уродцы бьют как раз туда, прямо сегодня. Да и не только сегодня. Военных там нет, максимум – это МЧС, с неба видно, что это – гражданское население.

При том, что украинская сторона уничтожила дамбу, произошло наводнение, но свою работу они все равно делают. Один из способов – бросают зажигательные снаряды и выпаливают лес, траву, поселки, которые там остались. Мы готовы, мы держимся, готовы к любым неприятностям. Но я так скажу: не дождутся.

ПН: Есть ли сегодня угроза высадки ВСУ на косе? Ранее сообщалось, что Запад передал Украине катера и технику для форсирования водных преград.

С.Ю: Конечно, всегда есть угроза и с воды, и с воздуха, и так далее. Они собрали катера и плавсредства, включая лодки простых рыбаков, у нас есть информация об этом. Высадка десанта возможна как с моря, со стороны лимана, так и с воздуха. Но мы готовы и отразить нападение.