Российские БПЛА-удары сделали украинцев более изобретательными – The Times

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

The Times пишет, что в борьбе с эффективными российскими БПЛА-ударами Украине приходится ежемесячно изобретать новые средства РЭБ.

Журналисты издания пообщались с Сергеем Скориком – коммерческим директором украинской компании “Квертус”, которая сотрудничает с минобороны Украины. Он рассказал, что украинцам приходится создавать новые технологии каждые несколько недель, чтобы не отставать от российских разработок новых видов вооружений.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

“Оружие, которое попадает на линию фронта, не остается там надолго, прежде чем россияне найдут способ его уничтожить. То же касается и украинцев, разрабатывающих новые оборонительные мероприятия так быстро, что Москве приходится постоянно изобретать новые технологии” , — отмечается в материале .

Издание утверждает, что именно в мастерской “Квертуса” украинцы разработали беспилотное наземное транспортное средство, оснащенное антеннами, которые могут не только выводить из строя беспилотники, блокируя их GPS-сигналы, но и вывозить солдат с поля боя без участия самих солдат.

Антенны создают эффективный “купол”, блокирующий все сигналы на расстоянии до 300 м. Если он направлен в одном конкретном направлении, то может вывести из строя беспилотник на расстоянии почти до 10 км.

Наземный робот стоимостью 100 000 долларов – лишь одна из десятков единиц оборудования для борьбы с БПЛА, которое в ускоренных темпах разрабатывается компанией, утверждает издание.

Некоторые из разработанных фирмой технологий глушения беспилотников уже были установлены на танках Challenger 2. Другие элементы комплекта используются на транспортных средствах, действующих на оккупированной территории России в Курской области.

В компании также есть рюкзаки стоимостью $6000, которые выглядят как ежи из-за большого количества антенн, создающих куполообразную защиту. Они могут выводить из строя дроны, работающие в 50-60 разных частотных диапазонах от 100 МГц до 5,8 ГГц. Обычно на разработку нового продукта компания тратит один-два месяца.

Скорик считает, что за время войны Kvertus спасла более 50 000 жизней украинских военных с помощью своего оборудования.

“Если вы придете без этого оборудования на передовую, вы погибнете, однозначно. Вы проживете, возможно, один час”, – говорит Скорик.

“Скорость, с которой Украина смогла разработать такие технологии, говорит о том, что “если вы находитесь в состоянии войны, то вы не просто можете это сделать, вы должны это сделать”, – нахваливает киевских разработчиков министр обороны Великобритании Джон Хили.