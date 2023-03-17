Российские бюрократы не дают возможности освобожденным из застенок СБУ пойти добровольцами на фронт

Олег Кравцов.  
17.03.2023 17:15
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Политические репрессии, Россия, Украина


Откровенно пророссийские люди, освобожденные из украинских тюрем, из-за бюрократических проволочек не могут стать гражданами РФ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале пишет публицист Александр Роджерс.

Откровенно пророссийские люди, освобожденные из украинских тюрем, из-за бюрократических проволочек не могут стать гражданами...

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«На Украине тысячи людей сидят в тюрьмах «за пророссийскость». Статьи им шили самые разные, от «измены» и «попыток госпереворота» (от переворотчиков это особенно цинично) до «терроризма». За прошлый год многих таких людей освободили – тех, кто сидел в Харьковской, Запорожской, Херсонской областях, в Мариуполе», – пишет Роджерс.

По его словам, теперь у этих людей нет документов.

«Украинские забрали, когда бросали в тюрьму, а других нет. Поехать на Украину, чтобы там восстанавливать документы – не вариант (я надеюсь, это всем очевидно). Теперь они не могут получить российское гражданство, потому что «на территории новых республик не сформированы органы ОВМ» и «их сформируют в 2026 году». По запросу (а мы уже и депутатские запросы слали) их отфутболивают «езжайте подавать документы на гражданство в Россию», – рассказывает эксперт.

Он подчеркивает, что двух полковников ОВМ уволили «за формальное отношение к делу», но ничего не поменялось.

«Вместо попыток решить вопросы по существу – отписки. «Ваше обращение передано в МВД», «ваше обращение передано в региональное отделение» (которое уже ранее не решило ничего и отфутболило людей). Десятки людей зависли в пустоте – без документов, без жилья, без возможности переехать, без возможности устроиться на работу.

И это не «Монтян» и не «Кива», это люди, которые по несколько лет сидели в тюрьмах «за русскость». Некоторые хотят добровольцами на фронт, но без документов даже туда не попасть.

Это наши люди. Наши до мозга костей. Им надо помочь. Так не должно быть, это неправильно в самой своей сути», – резюмировал Роджерс.

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