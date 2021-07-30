Российские чиновники и предприниматели выразили готовность инвестировать в ДНР

30.07.2021, Донецк, Сергей Вредников

В Донецке прошла конференция по вопросам в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в ходе которой обсудили вопросы развития сферы строительства в ДНР и вопросы взаимодействия с Россией

Об этом из Донецка передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ДНР вплотную подошла к новому этапу своего развития – этапу активизации строительства, а также модернизации и реконструкции системы жилищно-коммунального хозяйства. Если ранее мы концентрировались на обороне и обеспечении основных функций государства, то теперь готовы строиться и вкладывать в долгосрочные проекты», – заявил глава ДНР Денис Пушилин в начале конференции.

Руководитель республики напомнил, что ДНР активно интегрируется с РФ во многих сферах – политике, законодательстве, экономике, культуре, образовании, спорте и других отраслях жизни государства.

«Россия – наш главный торговый партнер, товарооборот с которым постоянно растет, в том числе в строительной отрасли. Так, в 2020 году экспорт строительных и нерудных материалов вырос более чем в два раза. И это только начало. Наша очередная задача – создать открытую, прозрачную, не зарегулированную законодательную систему, обеспечивающую работу строительной отрасли. Систему, выгодную для инвесторов, строительных компаний, производителей стройматериалов, оборудования и оснастки для строительной индустрии. Мы предлагаем особые режимы для российских инвесторов, готовых вкладываться в развитие строительной отрасли и промышленности строительных материалов в ДНР», – добавил Пушилин.

В свою очередь, руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор подчеркнул, что он и его коллеги из России заинтересованы в том, чтобы «придать импульс» развитию строительной отрасли в ДНР.

«Мы считаем, что это очень важно сегодня», – подчеркнул он.

Моор отметил, что уже была обсуждена возможность проведения инвестиционного строительного форума с большим количеством участников, который позволит раскрыть инвестиционный потенциал республики.

В ходе конференции также обсудили вопросы альтернативного водоснабжения республики, обращения с бытовыми отходами, капитальный ремонт и реконструкцию объектов жилищной и социальной сферы, проект комплексного развития территорий и формирование комфортной городской среды на территории ДНР, и многое другое.

Заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве с ДНР высказал и представитель крупной теплоснабжающей организации из Краснодарского края Андрей Ловчиков в общении с представителями СМИ подчеркнул готовность помочь Республике в развитии сферы теплоснабжения.

«Обеспечение качественным теплоснабжением и горячим водоснабжением – это серьезная задача. Мы открыты и готовы в данном направлении взаимодействовать. Люди хотят жить сегодня, сейчас. Хотят иметь эти услуги не впоследствии, когда война закончится, а в этих непростых условиях», – сказал Ловичков.

«Наша задача – построить понятные и правильные условия для взаимодействия строителей Российской Федерации и Донецкой Народной Республики; создать правильные и понятные проекты, которые позволили бы совместно работать и развивать экономики, обеспечивать людей заработной платой, качественным жильем. Мы будем строить политику в этой части, создавать понятные, прозрачные, комфортные условия для развития экономик наших стран», – добавил Моор.

Подводя итоги конференции, Денис Пушилин подчеркнул, что это только первые шаги в развитии Донбасса. По его словам, из бюджета сейчас выделяются достаточно серьезные средства в рамках Программы восстановления и развития.

«Соответственно, необходимы современные технологии. Очевидно, что нужны компании-производители – лидеры, нужны подрядные организации», – резюмировал глава государства и поблагодарил Россию за поддержку.