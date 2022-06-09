Российские депутаты намерены убрать с улиц рекламу на недружественных языках

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Госдума РФ примет законопроект, запрещающий размещение на улицах российских городов вывески на иностранных языках, уже на текущей сессии.

Проблему поднял на сегодняшнем пленарном заседании депутат от КПРФ Николай Коломейцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выйдете на Тверскую, на Охотный, на Ямскую, посмотрите: большая часть вывесок на недружественных языках, а не на русском. И это же происходит до самой периферии во всех областных центрах. Давайте попросим комитет по культуре и комитет по местному самоуправлению подготовить к осенней сессии законопроект, чтобы мы были патриотами не на словах, а на деле», – сказал он.

Председатель парламентского комитета по культуре Елена Ямпольская сообщила, что ею уже разработан соответствующий законопроект и направлен в министерство просвещения на отзыв.

«Действительно, нет ответственности. Да, запрещено. Но мы прошли по улицам городов и посчитали: 70-80% всех вывесок сделаны на латинице. Слова либо заменяются английскими эквивалентами, либо просто пишутся на латинице. Я считаю, что это неуважение к родному языку и к родной стране», – подчеркнула Ямпольская.

Идею поддержал спикер Вячеслав Володин. Он привел в пример Ереван, в котором побывал недавно.

«Там только все на армянском. Они берегут свой язык. Там нет надписей на языках мира», – отметил спикер.

Он поручил своему заместителю Петру Толстому повлиять на министерство, чтобы он прислало отзыв быстрее, и Госдума смогла рассмотреть законопроект на весенней сессии.

«Право правительства отстаивать любую позицию. Либо мы будем рассматривать без отзыва. Скорей всего, в зале не будет противников этого. Это касается вывесок не только английского. Огромное количество вывесок на других языках народов мира. Надо защищать язык», – сказал Володин.