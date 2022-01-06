Российские десантники не будут подавлять беспорядки в Казахстане

06.01.2022  22:47 (Мск), Москва,
Максим Карпенко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Казахстан, Россия


Нейтрализацией участников беспорядков в Казахстане должны заниматься непосредственно местные силовые структуры. Задачей же миротворцев ОДКБ будет общая стабилизация ситуации и поддержание правопорядка.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил военный эксперт, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Нейтрализацией участников беспорядков в Казахстане должны заниматься непосредственно местные силовые структуры. Задачей же миротворцев...

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По мнению эксперта, Россия не должна заниматься наведением порядка в Казахстане единолично – ответственность за миротворческую операцию понесут все участники ОДКБ.

«Сейчас речь идет об элементарном спокойствии и стабилизации ситуации в Казахстане, который столкнулся с поэтапной террористической атакой, подготовленной и реализованной при участии внешних интересантов. Поэтому здесь важна коллективная эффективность действий сил ОДКБ и коллективная ответственность за достигнутый результат.

Что касается практической нейтрализации террористов, то этим должны заниматься, в первую очередь, казахстанские спецслужбы и силовики. Миссия сил ОДКБ – стабилизация ситуации, а также охрана особо важных объектов.

Речь идет не об отправке россиян, а об отправке сил ОДКБ с мандатом от этой организации и участием всех контингентов. Разумеется, российский контингент будет, очевидно, наиболее существенным. Мы оказываем помощь стране в соответствии с ее законной просьбой и уставом организации», – заявил Коротченко.

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