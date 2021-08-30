Российские десантники установили очередной рекорд

30.08.2021 10:22 (Мск), Москва, Олег Кравцов

В субботу, 27 августа российские ВДВ на учении десантировали с военно-транспортных самолетов аэромобильный госпиталь в полном составе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Российская газета».

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«Событие достойно Книги рекордов Гиннесса, ведь ничего подобного ранее никто в мире не делал», – пишет издание.

В Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ сообщили, что в этой уникальной операции было задействовано 17 бортов, перевозивших военнослужащих, а также медицинскую технику.

«Преодолев чуть более 100 километров, самолеты Ил-76 за 30 минут успешно десантировали на площадку приземления «Будихино» в Костромской области около 160 военнослужащих медицинского персонала госпиталя, 14 единиц бронетанковой и автомобильной техники и 25 платформ П-7 с грузами. 24 платформы – с медицинским имуществом и оборудованием. Одну – с продовольствием», – рассказали в ведомстве.

Около 160 военных медиков десантировались самостоятельно, а имущество и оборудование госпиталя – на 24 специальных парашютных платформах П-7.

Издание указывает, что это далеко не первый рекорд, поставленный российскими десантниками.

«В апреле прошлого года подразделение ВДВ, оснащенное, помимо штатного оружия и боеприпасов, новой морозоустойчивой экипировкой, экспериментальными управляемыми парашютными системами, кислородными аппаратами и навигационным оборудованием, десантировалось с высоты 10 километров с грузами в подвесных контейнерах на Землю Франца-Иосифа. Это всего на тысячу метров ниже стратосферы. Такое прежде не выполняли ни одни военные в мире», – подчеркивает «РГ».

А за шесть лет до более 50 солдат и офицеров все той же 98-й Ивановской дивизии ВДВ впервые в истории десантировалось на льдину, дрейфовавшую в океане неподалеку от Северного полюса.