Российские дезинфекторы очищают сербские улицы от коронавирусной заразы

08.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Четыре российских медицинских бригады лечат сербских пациентов в Белграде и Валево, другие помогли своим коллегам в медицинских учреждениях десяти сербских городов.

Об этом было сообщено в ходе видеоконференции министров обороны России и Сербии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Министр обороны Сербии Александр Вулин и министр обороны России Сергей Шойгу провели видеоконфренцию, на которой подвели первые итоги оказания российской помощи сербскому народу в борьбе с эпидемией коронавируса.

«От имени президента республики и главнокомандующего Вооруженными cилами Сербии Александра Вучича передайте, пожалуйста, личный привет и благодарность главнокомандующему вооруженными силами Российской Федерации Владимиру Путину, – обратился к своему коллеге Александр Вулин. – Помощь, которую вы нам оказали, огромна, необходима и пришла в нужное время. Люди, которых вы посылаете нам, необыкновенные, смелые, профессиональные, трудолюбивые и очень полезные в борьбе с коронавирусом. Они помогают советом и работой, а когда сербы видят их на улицах, они очень радуются, потому что мы знаем теперь, что мы не одиноки, и это возвращает надежду».

В свою очередь Сергей Шойгу пожелал министру Вулину и Сербии успехов в борьбе с коронавирусом. Также глава российского оборонного ведомства отметил, что российские военные эксперты сделают все возможное, чтобы помочь сербскому народу эффективно справиться с коронавирусом.

Отчет о начальном этапе помощи российских специалистов Сербии дал руководитель групп российских экспертов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа, генерал-майор Михаил Чернышов. Он сообщил, что с специалистами МО РФ было продезинфицировано 121 тысяча 500 квадратных метров пространства в 34 объектах, 38 тысяч 500 квадратных метров улиц и площадей, медицинские бригады посетили медицинские учреждения в десяти городах Сербии, а четыре работают в трех медицинских центрах городов Белград и Валево.