Профессиональные российские дипломаты будут добиваться на каждом треке переговоров того, что с каждым треком переговоров США будут всё негативнее относиться к Украине.

Об этом в эфире канала «Полит эксперт» заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кремль действует с помощью глубоких знаний дипломатических процедур. Он ведь послал на переговоры кого? Карьерного дипломата, который был замминистра иностранных дел, потом был послом, который знает все вот эти венские документы. А у нас, оказывается, их никто не знает. А я не очень уверен, что у нас в МИДе об этом знают. Не, ну может быть, те, кто закончил сейчас вузы, знают», – сказал Стариков.

Он подчеркнул, что украинские дипломаты очень низкого уровня.