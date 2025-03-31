Российские дипломаты на высоте. Негатив США к Украине растет – Стариков
Профессиональные российские дипломаты будут добиваться на каждом треке переговоров того, что с каждым треком переговоров США будут всё негативнее относиться к Украине.
Об этом в эфире канала «Полит эксперт» заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Кремль действует с помощью глубоких знаний дипломатических процедур. Он ведь послал на переговоры кого? Карьерного дипломата, который был замминистра иностранных дел, потом был послом, который знает все вот эти венские документы. А у нас, оказывается, их никто не знает. А я не очень уверен, что у нас в МИДе об этом знают. Не, ну может быть, те, кто закончил сейчас вузы, знают», – сказал Стариков.
Он подчеркнул, что украинские дипломаты очень низкого уровня.
«Поэтому россияне будут делать все возможное, чтобы по вот этим зацепкам они будут добиваться маленьких, но побед на каждом треке переговоров. Таким способом вот эти маленькие победы будут расти. А с учетом мировоззрения англосаксонцев, а конкретно тех, кто сейчас пришел к власти, республиканцев – это белые люди, христиане, они все бизнесмены, то есть они совершенно по-другому думают. Они не политики, они бизнесмены. Они думают по-другому.
И поэтому негатив о непрофессионализме одной из переговаривающихся сторон будет накапливаться. Дай-то бог, накапливаться в арифметической прогрессии. А так он будет накапливаться в геометрической прогрессии. А потом перейдет к точке сингулярности или бифуркации», – резюмировал Стариков.
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