Российские дипломаты проигнорировали окрики из Кишинева

19.02.2021, Москва, Елена Острякова

Посол по особым поручениям МИД РФ Виталий Тряпицын посетил сегодня Тирасполь и встретился с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским.

Об этом сообщают «Новости Приднестровья», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В состав российской делегации также вошли посол РФ в Молдове Олег Васнецов, сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от России Андрей Горобцов и помощник Виталия Тряпицына Ариф Гаджиев.

Они обсудили с властями Приднестровья ход переговоров непризнанной республики с Молдовой, которые буксуют с 2019 года.

Виталий Тряпицын подчеркнул, что Россию и Приднестровье связывают взаимоотношения по самым разным направлениям, требующие постоянного мониторинга и развития, отмечалось в ходе встречи.

Визиту российских дипломатов предшествовал скандал в Молдове. МИД попросил российского посла воздержаться от участия мероприятиях, организуемых Приднестровьем, которые якобы используются в целях пропаганды и политических спекуляций «в этом регионе Республики Молдова».

Ранее политическое движение UNIREA, выступающее за объединение с Румынией, потребовало от МИДа Молдовы объявить посла РФ в Кишиневе Олега Васнецова персоной нон-грата за участие в онлайн-мероприятии Коллегии МИД Приднестровья, которое было названо «антиконституционной структурой».

По этому поводу высказалась спикер МИД РФ Мария Захарова.

«В Кишиневе также должны осознавать, что без поддержания контактов со сторонами конфликта невозможно выполнять посреднические функции в приднестровском урегулировании», – сказала Захарова.