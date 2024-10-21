Российские дипломаты все еще надеются увидеть живых Скрипалей

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Российский посол в Великобритании Андрей Келин назвал «чушью» звучащие в Британии обвинения России в причастности к так называемому «отравлению Скрипалей». Проведенное Лондоном расследование он назвал «так называемым».

Об этом Келин заявил в интервью ВВС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы задали следователям огромное количество вопросов. Ни на один из них не было ответа. И мы все еще надеемся, что мы сможем связаться со Скрипалями, потому что они российские граждане. Кстати, мы много раз просили, официально и неофициально, чтобы мы могли поговорить с этими людьми. У нас до сих пор нет ответов. Недавно британский МИД заявил, что не хочет с нами разговаривать», – сказал Келин.

Он считает, что инцидент со Скрипалями был намеренно инспирирован, чтобы испортить отношения России и Великобритании.

В 2018 году в Солсбери экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия пострадали от воздействия нервно-паралитического вещества. Лондон обвинил в случившемся Москву. Россия отвергает эти обвинения.