Российские добровольцы ждут сигнала на выдвижение в Донбасс

03.09.2018, Киев, Ольга Козаченко

Ветераны боевых действий в Донбассе из Российской Федерации готовы отправиться в ЛДНР, чтобы помочь республикам.

Об этом “Коммерсанту” рассказал Михаил Полынков, координатор проекта «Доброволец.орг», занимающегося отправкой добровольцев в Донбасс, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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По его словам, убийство лидера ДНР Александра Захарченко не повлияет на обороноспособность республики, а также отмтеил, что “советники из России не дадут системе развалиться”.

“Думаю, что украинцы воспримут это как сигнал к атаке. И так думаю не только я: ветераны боевых действий уже оборвали мне телефон, ожидая сигнала на выдвижение. Позвонило человек десять, они все сидят на рюкзаках”, – рассказал Полынков.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, в Москве заявили, что военная помощь Донбассу будет оказана силами десятков тысяч добровольцев..

А в ходе проходившего в Подмосковье сбора региональных командиров Союза добровольцев Донбасса было заявлено, что военное решение затянувшегося уже на четыре года конфликта на Украине становится основным.