Российские дроны атаковали Киев и Харьков

Игорь Шкапа.  
07.07.2025 08:50
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Минувшей ночью российские ударные дроны вновь атаковали подконтрольную киевскому режиму территорию.

Так, в Харькове местные жители выложили видео, как беспилотник пикирует с неба, после чего раздается взрыв.

Минувшей ночью российские ударные дроны вновь атаковали подконтрольную киевскому режиму территорию. Так, в Харькове...

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Что поражено, пока неизвестно. Не исключено, что удар наносился по одному из зданий ТЦК (военкоматов). Напомним, что в последнее время ВС РФ участили удары по ТЦК.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что попадания зафиксированы в Шевченковском и Слободской районах города.

По словам, координатора пророссийского подполья Николаева Сергея Лебедева («Лохматый»), вчера поздно вечером в Харьковской области прилетело по Изюму.

«Вот пока мы готовимся ко сну, два хороших прилета слышали в городе Изюм. Один вроде до сих пор детонирует», – написал Лебедев в своем тг-канале.

Кроме того, взрывы звучали в Сумской и Черниговской областях. А ночью появилась информация о взрыве в Деснянском районе Киева, где по предварительным данным целью атаки стал местный ТЦК.

«В Деснянском районе в результате падения обломков БПЛА поврежден фасад административного здания, газовая трубы и пустой резервуар», – написал киевский мэр Виталий Кличко.

По его словам, дроны были зафиксированы в Соломенском и Голосеевском (пожар и повреждение офисного здания) районах украинской столицы.

«Также вследствие попадания обломков БпЛА повреждена тепломагистраль большого диаметра. Коммунальщики уже работают над ликвидацией аварии», – добавил гауляйтер.

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