Российские дроны массово атакуют ВСУ – украинский Кривонос

Анатолий Лапин.  
29.11.2023 09:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 927
 
Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия значительно увеличила применение своих FPV-дронов. За сутки фиксируется как минимум 80 попаданий либо по украинской бронетехнике, либо по живой силе ВСУ.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-заместитель командующего ССО ВСУ,  бывший замглавы Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия значительно увеличила применение своих FPV-дронов. За сутки фиксируется как минимум 80 попаданий либо...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«В соотношении, если идет бой человека с человеком на переднем крае, то это не в нашу пользу за счет того, что несмотря на потери, русские имеют возможность пополнять то количество людей, которых они бросают в наступление. У нас с этим ограничено, потому нужно переходить на нюансы маневренной обороны и непосредственно активнее использовать технику, в том числе FPV-дроны, которые длительное время волонтеры не могли завозить, с учетом противодействия во власти, и сейчас россияне имеют в этом преимущество», – сказал генерал.

«Применение этих дронов в сутки достигает 80 единиц. И это то, что подтверждается непосредственно попаданием в наших людей или нашу технику», – заявил Кривонос.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть