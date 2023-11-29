Российские дроны массово атакуют ВСУ – украинский Кривонос

Россия значительно увеличила применение своих FPV-дронов. За сутки фиксируется как минимум 80 попаданий либо по украинской бронетехнике, либо по живой силе ВСУ.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-заместитель командующего ССО ВСУ, бывший замглавы Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В соотношении, если идет бой человека с человеком на переднем крае, то это не в нашу пользу за счет того, что несмотря на потери, русские имеют возможность пополнять то количество людей, которых они бросают в наступление. У нас с этим ограничено, потому нужно переходить на нюансы маневренной обороны и непосредственно активнее использовать технику, в том числе FPV-дроны, которые длительное время волонтеры не могли завозить, с учетом противодействия во власти, и сейчас россияне имеют в этом преимущество», – сказал генерал.