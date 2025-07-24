Российские дроны и ракеты атаковали Одессу и Черкассы

Олег Кравцов.  
24.07.2025 09:25
  (Мск) , Москва
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Одесса, Россия, Украина, Черкассы


Под удар российских ракет и дронов попали два подконтрольных киевскому режиму тыловых города – Одесса и Черкассы.

Паблик «Типичная Одесса», отслеживающий результаты ударов и работу ПВО, пишет, что прилеты беспилотников зафиксированы в порту и в районе эстакады.

Под удар российских ракет и дронов попали два подконтрольных киевскому режиму тыловых города –...

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Кроме того, в Одессе загорелся известный рынок «Привоз».

А вот по Черкассам был нанесен удар ракетами.

«Было применено от двух крылатых ракет, вероятно, типа 9м727-729 «Искандер-К», – пишут украинские мониторинговые ресурсы.

Начальник Черкасской областной военной администарции Игорь Табурец пишет, что «русские натворили достаточно беды в областном центре».

Один из координатор пророссийского подполья Украины Сергей Лебедев утверждает, что в Черкассах удары наносились « по коммуникациям и системам наблюдения».

Кроме того, взрывы были слышны в Сумской, Харьковской, Николаевской и Запорожской областях.

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