Российские дроны-камикадзе атаковали Киев

14.12.2022  09:36 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Киев, Россия, Украина


Вопреки заявлениям о том, что в минусовую температуру российские дроны-камикадзе не летают, Киев сегодня с утра подвергся очередной серии ударов.

В военной администрации украинской столицы заверяют о ликвидации якобы 11 беспилотников передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вопреки заявлениям о том, что в минусовую температуру российские дроны-камикадзе не летают, Киев сегодня...

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Киевские власти сообщают, что обломки дронов упали на административные здания в Шевченковском районе, повредив два из них.

Подтвердил это и мэр столицы Виталий Кличко, сообщив о взрывах в центре города.

Глава Киевской обладминистрации Алексей Кулеба в своем блоге сообщил об ударах по объектам энергосистемы.

«Воздушная тревога продолжается, опасность остается, находитесь в укрытиях. Россия продолжает энерготеррор страны», – написал Кулеба.

В соцсетях публикуют видео, где слышны звуки полета «Гераней», автоматная очередь и взрывы. Пользователи отмечают, что это – результат безуспешной работы украинских силовиков, пытавшихся сбить дроны. Кроме того, воздушная тревога объявлена в Житомирской и Винницкой областях.

Автор телеграмм-канала «ХтоШо», переехавший из Украины журналист Сергей Черкасский высмеивает браваду украинских пропагандистов, сообщающих об успешной работе ПВО:

«Судя по укропабликам, сегодня утром в Киеве вместе с кучей Шахедов, украинское ПВО уже сбило НЛО, самолет с Пелоси и 2 метеорита».

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