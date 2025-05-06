Российские дроны на оптоволокне отодвигают «располаги» ВСУ на десятки километров от фронта
Российские дроны на оптоволокне постоянно совершенствуются, а их дальность увеличивается. Это приводит к тому, что украинским солдатам приходится отодвигать свои базы расположения не на 10, а на 30 километров.
Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас это новая тема, даже можно сказать модная тема в условиях нашей войны, которая постоянно совершенствуется, увеличивается дальность полетов, уже они залетают на оптоволокне на 25 километров вглубь, и это действительно тоже приносит свои некоторые трудности. Вчера уже возле стеллы в Славянске залетел в бронеавтомобиль, их дрон. То есть, если раньше, допустим, можно было спокойно располагу делать для отдыха в 10 километрах от фронта и понимать, что туда долетит только арта или РСЗО, сейчас получается надо думать, чтобы располага для отдыха была минимум 30 километров от линии фронта. И очень сложно передвигаться на машинах, даже на легкой броне между располагами, между городами, выезжать на боевые. И вот это все, естественно, вносит свои коррективы и отдых, это и другое расписание и, повторюсь, другая логистика, которая уже достаточно опасная, находится уже в районе 20−25 километров от линии фронта. Но повсеместно, я бы еще не сказал, но это вопрос времени. Я думаю, что еще максимум полгода эта технология разовьется до серьезной дальности», – заявил Прошинский.
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