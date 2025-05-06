Российские дроны на оптоволокне отодвигают «располаги» ВСУ на десятки километров от фронта

Российские дроны на оптоволокне постоянно совершенствуются, а их дальность увеличивается. Это приводит к тому, что украинским солдатам приходится отодвигать свои базы расположения не на 10, а на 30 километров.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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