Российские дроны уничтожили украинскую нефтебазу

Сегодня ночью российские силы в очередной раз атаковали объекты на территории Украины дронами.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», отчитались в своей сводке Воздушные силы ВСУ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Атака дронами была совершена с северного направления (Брянская область) и с юга – восточное побережье Азовского моря. Всего оккупанты применили 26 ударных дронов Shahed-136/131, 21 из которых были сбиты. Применены зенитные ракетные вооружения, авиация и мобильные огневые группы в зонах ответственности воздушных командований «Центр», «Восток» и «Юг»», – говорится в сообщении.

Атакован был и Киев.

«Столица Украины подверглась очередному воздушному нападению со стороны врага. Третьему за последние 6 дней! В этот раз Киев был атакован исключительно дронами. По предварительной информации, рашисты, как обычно, использовали иранские БПЛА Shahed. Обычной и неизменной остается и тактика противника – с наступлением темного времени суток страна-террорист запустила свои баражирующие боеприпасы по разным направлениям.

По предварительной информации, в воздушном пространстве вокруг столицы были обнаружены и сбиты все враждебные цели. Данные оперативного возведения на данный момент – без жертв и разрушений. Информация уточняется», – заявил глава Киевской военно-гражданской администрации Сергей Попко.