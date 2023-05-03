Российские дроны уничтожили украинскую нефтебазу
Сегодня ночью российские силы в очередной раз атаковали объекты на территории Украины дронами.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», отчитались в своей сводке Воздушные силы ВСУ.
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«Атака дронами была совершена с северного направления (Брянская область) и с юга – восточное побережье Азовского моря. Всего оккупанты применили 26 ударных дронов Shahed-136/131, 21 из которых были сбиты. Применены зенитные ракетные вооружения, авиация и мобильные огневые группы в зонах ответственности воздушных командований «Центр», «Восток» и «Юг»», – говорится в сообщении.
Атакован был и Киев.
«Столица Украины подверглась очередному воздушному нападению со стороны врага. Третьему за последние 6 дней! В этот раз Киев был атакован исключительно дронами. По предварительной информации, рашисты, как обычно, использовали иранские БПЛА Shahed. Обычной и неизменной остается и тактика противника – с наступлением темного времени суток страна-террорист запустила свои баражирующие боеприпасы по разным направлениям.
По предварительной информации, в воздушном пространстве вокруг столицы были обнаружены и сбиты все враждебные цели. Данные оперативного возведения на данный момент – без жертв и разрушений. Информация уточняется», – заявил глава Киевской военно-гражданской администрации Сергей Попко.
Менее оптимистичная информация прозвучала со стороны Днепропетровских властей.
«Ночью защитники неба из воздушного командования «Восток» сбили над Днепропетровской областью 7 дронов. Но один Shahed-136 все же достался цели. В Днепре повреждено админздание. Возник пожар. Огонь уже потушили. Жители города не пострадали. На месте еще работают спасатели. Последствия атаки уточняются», – рассказал руководитель Днепропетровской области.
Успешный прилет отмечается и в Кировограде, переименованному киевским режимом в Кропивницкий.
«Утро тревожное. Сегодня российский агрессор в очередной раз атаковал Украину дронами и ракетами. В Кировоградской области есть прилеты. Около трех утра, сразу 3 шахеда «Герань-2», атаковали нефтебазу в областном центре. Обошлось без жертв. Все службы отработали оперативно. Ликвидация последствий прилета началась сразу. Информация о повреждении уточняется», – написал председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович.
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