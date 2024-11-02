Российские дроны прожарили Киев

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Российские беспилотники вновь атаковали Украину. Одной из целей стала столица. Примечательно, что БПЛА стали все чаще долетать до столицы.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщает, что дроны постоянно меняли курс и заходили с разных сторон. Кроме того, ВКС РФ произвели пуски управляемых авиабомб по Сумской области.

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Киевляне публикуют ролики, на которых можно увидеть, что дроны летают над столицей на очень низкой высоте.

«В Киеве с самого утра зафиксирован массовый налёт ударных беспилотников «Герань-2». На данный момент известно о попаданиях по объектам военной инфраструктуры и военно-промышленного комплекса в нескольких районах города. Налёт продолжается», – указывает мониторинговый тг-канал «Донбасский партизан».

Украинские же источники распространяют кадры с попаданием по многоэтажке, традиционно утверждая, что именно жилые дома являются целью российских дронов.

Мэр Киева Виталий Кличко проинформировал о пожарах в Святошинском и Шевченковском, уточнив, что в последнем загорелось административное здание. При этом киевские паблики сообщают о пожарах и повреждениях практически во всех столичных районах.

Из-за падения обломков перекрыта трасса из Ирпеня на Киев.

Тг-канал «Реальный Киев» публикует фото, на котором можно увидеть поднимающийся в небо густой столб черного дыма.

С украинской стороны отмечается, что работа ПВО ухудшилась.

«Шахеды стали сбивать хуже, заметили? ПВО переводят в пехоту», – пишет депутат ВР Марьяна Безуглая.

Ранее она рассказала, что в пехотные подразделения начали переводить медиков из госпиталей (эту информацию подтвердили в ВСУ) и авиатехников, обслуживающих военные аэродромы.

А глава подконтрольного СНБО Украины ЦПД Андрей Коваленко указывает, что русские пытаются «вывести налеты шахедов чуть ли не на круглосуточный формат».

«Такие атаки имеют как военные цели ради экономии ракет, так и разведывательные. Кроме этого – это попытка постоянного психологического давления на население с целью сломать мотивацию к сопротивлению», – заявил Коваленко.

Стоит добавить, что в настоящее время налет дронов на Киев продолжается.