Российские дроны совершили ночной налет на Украину

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Минувшей ночью российские беспилотники в очередной раз атаковали объекты на территории Украины.

Известно, что успешные прилеты по Хмельницкой области, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

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«Очередная массированная террористическая атака на Хмельницкую громаду. В этот раз враг использовал БПЛА. В настоящее время известно об 1 погибшем и 4 раненых. Поврежден ряд построек. Продолжается тушение пожаров», – сообщил в своем паблике мер Хмельницкого Александр Симчишин.

При этом Воздушные силы ВСУ утверждают, что сбили 11 ударных дронов-камикадзе из 14.

В свою очередь антироссийские пропагандистские паблики призывают украинцев готовится к ракетной атаке днем.

Утверждается, что дроны – это была разведка, за которой последует более мощный удар.