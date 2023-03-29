Российские дроны уничтожили украинский самолет вместе с пилотом

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В ночь с 28 на 29 марта в ходе атаки российских дронов «Герань-2» был сбит украинский истребитель Су-27 и ликвидирован управлявший им пилот Денис Кирилюк.

Об этом сообщили на странице в соцсети 831-й бригады тактической авиации, где служил погибший, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Летчик истребительной авиации Воздушных Сил ВС Украины, совершил более 80 боевых вылетов, 70 из них во время полномасштабного вторжения», – говорится в сообщении.

В пресс-службе украинской бригады подчеркнули, что в августе 2022 года Денис Кирилюк был награждён орденом «За мужество» III степени.

Однако обстоятельств гибели лётчика не сообщили.

Тем не менее, в социальных сетях появилась информация, что он был сбит в результате ночной атаки ВКС РФ. Неясно, то ли оператору дрона удалось «поймать» украинский истребитель, то ли сам лётчик не справился с управлением и врезался в БПЛА «Герань», которая сразу сдетонировала.