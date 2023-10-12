Российские дроны успешно поразили украинский порт

Игорь Шкапа.  
12.10.2023 08:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1673
 
Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Одесса, Россия, Сюжет дня, Украина


Минувшей ночью российские беспилотники нанесли очередной удар по портовой инфраструктуре Одесской области.

Об этом передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Минувшей ночью российские беспилотники нанесли очередной удар по портовой инфраструктуре Одесской области. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Российские войска ночью отработали беспилотниками-камикадзе по портовой инфраструктуре Одесской области. По некоторым данным, в Измаиле под огонь попали погрузочный терминал и территория консервного завода, используемые противником в военных целях», – пишет тг-канал проекта «Рыбарь», основанного военным аналитиком Михаилом Звинчуком.

В свою очередь паблик «Типичная Одесса», отслеживающий работы ПВО в Одессе сообщает:

«Есть три прилёта в одно и тоже место в порту Измаила».

Подтвердил прилет по Измаилу и глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

«Наши силы ПВО сбили 10 «шахедов» над Одесчиной, однако, к сожалению, есть и попадание. В Измаильском районе зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры и жилых домов. На месте возникли пожары, они уже ликвидированы», – написал Кипер в своем тг-канале.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть