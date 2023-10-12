Российские дроны успешно поразили украинский порт
Минувшей ночью российские беспилотники нанесли очередной удар по портовой инфраструктуре Одесской области.
Об этом передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Российские войска ночью отработали беспилотниками-камикадзе по портовой инфраструктуре Одесской области. По некоторым данным, в Измаиле под огонь попали погрузочный терминал и территория консервного завода, используемые противником в военных целях», – пишет тг-канал проекта «Рыбарь», основанного военным аналитиком Михаилом Звинчуком.
В свою очередь паблик «Типичная Одесса», отслеживающий работы ПВО в Одессе сообщает:
«Есть три прилёта в одно и тоже место в порту Измаила».
Подтвердил прилет по Измаилу и глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
«Наши силы ПВО сбили 10 «шахедов» над Одесчиной, однако, к сожалению, есть и попадание. В Измаильском районе зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры и жилых домов. На месте возникли пожары, они уже ликвидированы», – написал Кипер в своем тг-канале.
Спасибо!
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