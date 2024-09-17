Российские дроны устроили ночной кошмар для Сум, оставив город без воды и света

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Минувшей ночью Россия нанесла удар по областному центру Сумы, который стал хабом для украинской группировки, вторгшейся в Курскую область.

В течение ночи были слышны взрывы, после чего в городе пропали свет и вода, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

Сумская областная военная администрация сообщила, что «ночью враг, используя БПЛА «Шахед», нанес массированный авиационный удар» по городу.

«В результате авиаудара со стороны России по энергетической инфраструктуре Сумщины были обесточены потребители в г. Сумы, сети Сумского, Конотопского, Ахтырского районов электросетей. А также – Белопольского, Бурынского, Лебединского, Путивльского, Тростянецкого, Краснопольского, В. Писаревского участков», – в свою очередь проинформировали в «Сумыоблэнерго».

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что один из ударов пришелся по дачному участку.

Впрочем, наши сумские читатели говорят, что, скорее всего, речь идет районе Голубых озер, где находятся бывшие пионерлагеря, в которых размещаются украинские военные.

Мониторинговый тг-канал «Донбасский партизан» уточнил, что именно было поражено в Сумской области.

«В Конотопе несколько дронов-камикадзе поразили подстанцию 110 кВ на территории «Маслокомбината», в результате чего возник пожар. В селе Пещаное была повреждена подстанция 330 кВ «Сумы-Северная». По предварительным данным, уничтожен один автотрансформатор и повреждены открытые распределительные устройства (ОРУ)», – отмечает паблик.

При этом взрывы в Сумах слышны и днем. Воздушные силы ВСУ отмечают, что применялись КАБы.