Российские дроны устроили ночной кошмар для Сум, оставив город без воды и света
Минувшей ночью Россия нанесла удар по областному центру Сумы, который стал хабом для украинской группировки, вторгшейся в Курскую область.
В течение ночи были слышны взрывы, после чего в городе пропали свет и вода, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Сумская областная военная администрация сообщила, что «ночью враг, используя БПЛА «Шахед», нанес массированный авиационный удар» по городу.
«В результате авиаудара со стороны России по энергетической инфраструктуре Сумщины были обесточены потребители в г. Сумы, сети Сумского, Конотопского, Ахтырского районов электросетей. А также – Белопольского, Бурынского, Лебединского, Путивльского, Тростянецкого, Краснопольского, В. Писаревского участков», – в свою очередь проинформировали в «Сумыоблэнерго».
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что один из ударов пришелся по дачному участку.
Впрочем, наши сумские читатели говорят, что, скорее всего, речь идет районе Голубых озер, где находятся бывшие пионерлагеря, в которых размещаются украинские военные.
Мониторинговый тг-канал «Донбасский партизан» уточнил, что именно было поражено в Сумской области.
«В Конотопе несколько дронов-камикадзе поразили подстанцию 110 кВ на территории «Маслокомбината», в результате чего возник пожар. В селе Пещаное была повреждена подстанция 330 кВ «Сумы-Северная». По предварительным данным, уничтожен один автотрансформатор и повреждены открытые распределительные устройства (ОРУ)», – отмечает паблик.
При этом взрывы в Сумах слышны и днем. Воздушные силы ВСУ отмечают, что применялись КАБы.
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