Российские дроны устроили огненный Армагеддон Днепропетровску и Харькову

Игорь Шкапа.  
27.03.2025 09:50
  (Мск) , Киев
Просмотров: 923
 
Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Минувшей ночью сразу несколько украинских городов подверглись массированным атакам российских ударных беспилотников.

Одним из наиболее пострадавших стал Днепропетровск, о чем свидетельствуют кадры охвативших город пожаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Минувшей ночью сразу несколько украинских городов подверглись массированным атакам российских ударных беспилотников. Одним из...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

По словам начальника военной обладминистрации Сергея Лысака, «загорелись авто, объекты инфраструктуры».

 

«В городе пострадали предприятия, образовательное и культурное заведения, более десятка многоэтажек. Более 60 легковушек повреждены, еще несколько – уничтожены. Зацепило и 2 грузовика», – добавил позже Лысак.

Серьезно прилетело и по Харькову. Местные СМИ информируют, что только за 25 минут в городе прозвучало не менее 15 взрывов. По словам мэра города Александра Терехова, поврежден инфраструктурный объект и (по всей видимости, находившиеся рядом с ним) жилые дома.

Крое того, наносились удары по Сумам, где тоже всю ночь звучали взрывы.

«И на таком фоне точно неуместно и бесполезно говорить об ослаблении давления на Россию, снятии санкций и так далее», – заявил по итогам ночных ударов украинский диктатор Владимир Зеленский.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить