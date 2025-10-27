Российские дроны вновь потушили Украину

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вчера на Украине анонсировали, что 27 октября впервые за долгое время не планируют отключать свет потребителям.

Но свои коррективы в эти планы ночными ударами внесла российская армия.

Всего Украину атаковали 100 дронов, «зафиксировано попадание 26 ударных БпЛА на 9 локациях», сообщают Воздушные силы ВСУ. Где еще делось более десяти дронов – неизвестно, учитывая, что, как утверждает украинская сторона, сбито или подавлено 66.

Как видим, в очередной раз российская атака демонстрирует высокую результативность.

По всей Украине начались отключения, несмотря на вчерашние анонсы.

«По команде Укрэнерго в Киеве, Киевской и Днепропетровской области применены экстренные отключения», – пишет принадлежащая олигарху Ринату Ахметову энергетическая компания ДТЭК.

О введении графиков сообщили в Сумской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Житомирской областях.

Известно, что в Сумской области в очередной раз атакован крупный железнодорожный узел Конотоп.

По данным мониторинговых каналов, поражен Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон», специализирующийся на ремонте вертолетов.

Пока без подробностей, но в Сумской области признали поражение «критической инфраструктуры».