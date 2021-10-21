Российские эксперты: Белоруссия важна – Лукашенко абсолютно не надёжен

21.10.2021 00:21 (Мск), Минск , Максим Карпенко

В ближайшее время будет утверждена новая Военная доктрина Союзного государства. Об этом на совместном заседании коллегии министерств обороны России и Белоруссии рассказал глава российского ведомства Сергей Шойгу.

Это общий стратегический документ двух стран, который станет ответом на военные угрозы, экономическое и политическое давление со стороны Запада.

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«Кроме угроз военного характера, продолжаем сталкиваться с политическим и экономическим давлением на наши страны со стороны так называемого коллективного Запада. В сложившихся условиях вынуждены принимать меры ответного характера», – подчеркнул министр.

Военный эксперт, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко подчеркивает, что военное сотрудничество между Россией и Белоруссией – это самый простой и перспективный этап наполнения смыслом Союзного государства, процесс создания которого тормозится по ряду политических причин.

«Между Москвой и Минском идет гармонизация сотрудничества. Прежде всего, выравнивание стартовых экономических условий, дальше будет уже системно осуществляться политическая часть интеграции. Я думаю, что военное сотрудничество – самый беспроблемный и актуальный на сегодняшний день вопрос, связанный с созданием Союзного государства. Общая военная доктрина базируется на фундаментальных вещах, связанных с единым подходом России и Белоруссии в оценке угроз, рисков, вызовов безопасности и, соответственно, методов и способов парирования этих угроз. Поэтому я полагаю, что здесь никаких проблем нет. Документ чрезвычайно актуальный, нужный, своевременный – и будет утвержден, принят. Будет создана совместная российско-белорусская группировка войск, она будет руководствоваться данным документом, включая практическую реализацию аспектов оборонного строительства двух стран», – отмечает Коротченко.

По мнению эксперта, между странами уже существует плотное взаимовыгодное сотрудничество в оборонной сфере, которое после утверждения доктрины должно стать еще более продуктивным:

«У нас хорошие, взаимовыгодные и полезные контакты, совместное военное планирование, проводятся совместные военные коллегии министерств обороны двух стран, проходят стратегические учения. Белоруссия поставляет нам целый ряд комплектующих, а также изделий в сфере военной кооперации. В первую очередь, речь идет о шасси для российских ракетных комплексов стратегического назначения. А Россия поставляет Белоруссии зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2». А это на сегодняшний день лучшие в мире в своем классе комплексы ПВО малой дальности, которые способны в зоне своей ответственности осуществлять гарантированное поражение. В данном случае эти комплексы обеспечивают безопасность ключевого объекта инфраструктуры – Белорусской АЭС. Кроме того, сейчас у Минска есть запрос на поставку зенитно-ракетных систем большой дальности С-400. Соответственно, в рамках интеграционных программ мы будем реализовывать эти проекты».

Белоруссии крайне выгоден военный союз с Россией еще и потому, что только наша страна, как надежный партнер, может обеспечить ее безопасность, отмечает политолог Ростислав Ищенко:

«Военная доктрина Союзного государства может либо соответствовать российской военной доктрине, либо не быть вообще. Вы же понимаете, что не Белоруссия, а Россия будет защищать Союзное государство. Появятся на территории Белоруссии российские военные базы или нет – зависит от того, насколько устойчиво Лукашенко будет чувствовать себя. Если его положение будет проблематичным, он будет более склонен к тому, чтобы на территории Белоруссии возникли российские военные базы, потому что они будут, в том числе способствовать укреплению его власти».

При этом, политолог Богдан Безпалько предостерегает, что России стоит держать ухо востро, потому что белорусский лидер уже не раз демонстрировал так называемую политику многовекторности, когда пытался одновременно заигрывать и с Россией, и с Западом.

«Лукашенко не прекращал «вилять», и сейчас интенсивно ищет контакты с Западом для того, чтобы обеспечить себе легитимацию шестого президентского срока. Эти попытки он предпринимал, предпринимает и будет предпринимать, поэтому особо надеяться на такого союзника, как Лукашенко – не стоит. Что касается военного сотрудничества, то здесь, безусловно, нужно добиваться создания единой армии, в которой Россия будет играть превалирующую и главенствующую роль – просто в силу того, что масштабы России и российской армии несопоставимы по сравнению с Белоруссией и ее армией. Белоруссия без нас не выживет – без российских энергоносителей, рынка сбыта, без военного зонтика. Конечно же, Лукашенко попытается превратить все это сотрудничество в бесплатные или льготные поставки новейших вооружений в белорусскую армию. Хочу заметить, что эти вооружения попадают под угрозу перепродажи третьим странам, что очень негативно отразится на военно-политическом развитии России в дальнейшем», – резюмирует Безпалько.

По мнению члена движения «Сильная Россия» Максима Бардина, Белоруссия, как и Сербия, для России является опорной точкой для усиления своего геополитического влияния в Восточной Европе:

«Для России важно всячески закреплять опорные точки своих вооруженных сил на территории стран Восточной Европы, к которым относится и Белоруссия. Подобное закрепление может происходить как в формате создания военных объектов (ПВО, РЛС и т.п.), так и в рамках временной дислокации армейских подразделений (плановые или внезапные учения). В данной ситуации Белоруссия и Сербия являются главными векторами российского геополитического продвижения. Если Россия и Белоруссия будут взаимодействовать на основе Военной доктрины Союзного государства, то наличие оборудованных баз не станет обязательным условием для присутствия российской армии на территории Союзного государства. После выборов, состоявшихся в 2020 году, а также после инцидентов, связанных с серьезной внутриполитической борьбой, Александр Лукашенко утратил возможность проводить «многовекторную» политику. Отныне Москва является главным вектором, с помощью которого президент Белоруссии сможет обеспечивать политико-экономическую стабильность в собственном государстве».