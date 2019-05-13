Российские эксперты назвали компромиссный сценарий разрешения кризиса вокруг Косово

13.05.2019, Москва, Максим Карпенко

Новый виток кризиса вокруг незаконно отторгнутого от Сербии края Косово и Метохия имеет три возможных сценария дальнейшего развития.

Об этом говорится в докладе, подготовленном ведущими российскими экспертами специализирующимися на проблематике стран бывшей Югославии. Среди авторов – экс-глава Балканской группы РИСИ Никита Бондарев, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, заместитель декана факультета мировой политики НИУ ВШЭ Екатерина Энтина и другие. Документ опубликован на портале «Балканист.Ру», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперты прогнозируют, что основными вариантами развития ситуации являются сохранение нынешнего статуса сепаратистской республики с ее непризнанием, разграничение территорий или же вынужденное признание через вооруженный конфликт.

Наиболее вероятным авторы считают сценарий разграничения, предусматривающий обмен территориями, когда под контроль Приштины могут отойти южные земли Сербии, населенные преимущественно этническими албанцами, а Белград получит контроль над севером Косово с сербским населением.

Возможность разграничения обсуждалась на недавнем саммите в Берлине, однако, как уже сообщалось, этот вариант был публично отвергнут верхушкой косовских сепаратистов.

«Малая результативность встречи президентов Сербии и Косово 29 апреля в Берлине не должна нас смущать, поскольку в подобных вопросах ключевые решения зачастую принимаются не на официальных встречах, а в ходе непубличных консультаций. Принципиально важно то, что переговорный процесс продолжается, невзирая на различия в подходах сторон. Основной камень преткновения заключается в том, какие именно территории будут вовлечены в процесс разграничения и обмена, и под какие гарантии», – говорится в докладе.

Его авторы отмечают, что против обмена территориями выступает канцлер Германии Ангела Меркель, которая считает, что «территориальная целостность государств Западных Балкан уже сформировалась и не может быть изменена». Позицию ФРГ поддерживает и Франция, заявив, что разграничение может привести к эскалации напряженности в Северной Македонии, а также в Боснии и Герцеговине.

Однако при этом комиссар ЕС по вопросам расширения и политике соседства Йоханнес Хан поддержал идею разграничения и призвал Евросоюз не препятствовать возможной сделке Приштины и Белграда, даже если она предполагает изменение границ: «Такое соглашение, если оно будет достигнуто, станет уникальным, и «не должно быть использовано как пример в случае решения других проблем».

Позитивным разграничение может быть и для России, считают эксперты, поскольку разрешение конфликта на Косово позволит РФ реализовать ряд инфраструктурных и энергетических проектов на Балканах:

«В частности, определенная нормализация отношений Белграда и Приштины крайне желательна с точки зрения реализации проекта проведения экспортной нитки газопровода «Турецкий поток» через территорию Южной Сербии (это как раз районы Прешево и Буяновац). В далекой перспективе можно даже говорить о строительстве ответвления «Турецкого потока» через территорию Косово с выходом в Албанию и на побережье Адриатического моря (с прицелом на последующее подключение к нему Италии)», – говорится в докладе.

«Вышеуказанное соглашение способно содействовать определенной «прагматической» нормализации отношений между Сербией и Косово. Оно в состоянии обеспечить интересы косовских сербов в тех районах края, которые вернулись бы под реальный контроль сербских государственных институтов», – подчеркивают авторы.

Однако, есть у данного сценария и ряд возможных негативных последствий. Например, обмен территориями не выглядит равноценным с точки зрения Белграда, этим также могут воспользоваться оппозиционные действующей власти радикально настроенные сербские политики.

«Санкция Брюсселя на новые изменения границ на Балканах неизбежно придаст новый импульс дискуссиям о создании «Великой Албании» – государства, включающего в себя собственно Албанию, большую часть Косово, Прешевскую долину, а также части Македонии, Черногории и, возможно, Греции, с прогнозируемым населением до 10 млн человек», – говорится в докладе.

Соглашение также может обострить ситуацию в Санджаке – исторической области на стыке границ Сербии, Черногории, а также Боснии и Герцеговины: «Кроме того, здесь дополнительные козыри получат сторонники самоопределения боснийской Республики Сербской и ее присоединения к Сербии, – что автоматически ставит под угрозу межэтническую стабильность в Боснии и Герцеговине, провоцируя новый всплеск национализма среди боснийских мусульман и хорватов».

Чтобы все эти риски не реализовались, по мнению экспертов, мировое сообщество в лице его ключевых игроков на Балканах – прежде всего, России, Европейского Союза, США и Турции, должно будет применить все имеющиеся возможности для того, чтобы снять вышеперечисленные угрозы и одновременно использовать в интересах региональной стабильности те модели, на которые сегодня готовы согласиться власти Белграда и Приштины.

«Возможен вариант «Постоянной Балканской конференции широкой версии» под предводительством СБ ООН, которая бы означала расширение количества балканских участников переговоров и завершилась бы территориальными разменами, но не столько по этническому признаку, сколько исходя из геополитических интересов каждой из балканских стран и при условии жизнеспособности подобных разменов.

Территориальные обмены в данном случае сопровождались бы утверждением общерегиональных экономических интересов как одним из результатов вступления в ЕС всех стран региона. Таким образом, вновь созданные границы имели бы символическое значение, перекрытые общим интеграционным пространством ЕС.

Самый экзотический вариант – создание «Балканского союза» по модели ЕС, к которому бы присоединилась и Турция, получив хорошую замену своему «вечному» статусу кандидата в ЕС. Данный сценарий, как представляется нам, наименее приемлем для Брюсселя, который не слишком хочет видеть юго-восточную часть Европы способной разговаривать с западной на равных (или близко к тому). Однако это был бы наиболее выигрышный сценарий для самих балканских государств, пусть он и выглядит маловероятным», – говорится в докладе.