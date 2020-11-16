Российские эксперты прокомментировали неудачу Додона в первом туре

02.11.2020, Москва, Максим Карпенко

Неожиданное «золото» Майи Санду в первом туре президентских выборов в Молдове – следствие целого ряда ошибок, которые допустил как сам Игорь Додон, так и его политтехнологи.

Об этом рассказали российские эксперты, опрошенные «ПолитНавигатором».

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«Тут есть несколько факторов. Во-первых, винить нужно, прежде всего, самого себя. Додон довольно вяло проводил избирательную кампанию и, конечно, та иллюзия пророссийскости, в которую играл Додон, она была очевидна для многих избирателей.

Плюс, многие заметили, что во время пандемии, когда принимались законы для поддержки различных групп населения, наравне с этим Додон зачем-то включил близких к бывшему главному олигарху и неформальному владельцу Молдовы Плахотнюку депутатов и их компании, которые получили поддержку.

Конечно, его условная пророссийскость тоже была совершенно неочевидна. Россия за это время с первого места сместилась на третье, хотя называлась экономическим партнером номер один. Российские телеканалы запрещены к трансляции в Молдове с 2016-го года. Все это не было плюсом для Додона.

И, самое главное, все видели его слабость и аморфность. Сколько раз его временно отстраняли от поста президента, и он не мог ничего с этим сделать. Избирателям не нравятся слабые политики, поэтому сейчас должно произойти чудо, чтобы Додон выиграл во втором туре.

Я не знаю случаев, когда бы кандидат от партии власти, проиграв в первом туре, пусть и с незначительным перевесом, выиграл во втором. В случае с Додоном нужно помнить, что и в прошлый раз он не намного опередил ту же Майю Санду, которая сейчас вышла на первое место. Тогда он выиграл меньше пяти процентов. Сейчас же, я думаю, что через две недели, к сожалению, следует ожидать поражения Додона и победы Майи Санду.

Конечно, сыграло свою роль участие Ренато Усатого. В политике, если ты ничего не делаешь, то очень быстро голоса избирателя перейдут к другому, более яркому и харизматичному. Усатый, в этом смысле выглядит более перспективным политиком. Плюс, очевидно, что у него была своя роль. Как известно, он в Москве был довольно дружен и рукопожатия на одной известной площади. Собственно, до определенного момента он пользовался этими связями. А потом ему сказали, что, дорогой Ренато Георгиевич, вам нужно «слить» свою политическую силу под действующего президента Додона, чего он исполнять отказался, потому что это логично – ему-то это зачем нужно? Следствием этого стал то, что он активно принимал участие в этих выборах, получил почти 17% голосов – вот, собственно, эти 17%, которые не дали Додону победить», – говорит политолог Олег Бондаренко.

Его коллега политолог Олег Матвейчев считает, что шансы у Додона на победу всё же есть.

«Это еще не поражение. Если разница не превышает 10%, это означает, что во втором туре у них шансы равные», – говорит эксперт.

Он также пояснил, почему, вопреки опасениям прозападных политиков, Додону не удалось обеспечить массовую поддержку избирателей Приднестровья – как бы ни уверял молдавский президент в необходимости возвращения ПМР под власть Кишинева, жители непризнанной республики уже считают себя отдельным государством.

«Голосовало в Приднестровье всего 15 тысяч человек. Представьте себе, из 450-ти тысяч всего 15-ть тысяч в принципе голосовало. В общем-то, Приднестровье эти молдавские выборы игнорировало, потому что подавляющее большинство там не считает себя вообще гражданами молдавского государства.

Те люди, которые, имея молдавские паспорта – или для учебы, или для работы, каких-то поездок, все-же решили проголосовать, – это, в основном, люди, которые, так или иначе, могли быть лояльны молдавскому государству – какая-то молодежь, которая учится в Кишиневе, работает там. Раз уж человек получил молдавский паспорт, значит, у него более позитивное отношение к молдавскому государству.

Есть часть людей, которых специально подкупали, платили, вроде бы, 300 лей за голос. Это делали оппозиционные Додону кандидаты», – отмечает Матвейчев.

Политолог Богдан Безпалько считает, что возможную победу Санду не стоит драматизировать – да, она прозападный кандидат, однако уже не сможет требовать от Москвы скидок, прикрываясь псевдо-пророссийскостью.

«Винить Додону, прежде всего, надо себя. Он не смог реализовать срок своего президентства как хороший шанс для предвыборной кампании 2020-го года.

Оппозиция сумела воспользоваться его ошибками. Сейчас он рискует проиграть выборы во втором туре, тем более, что Ренато Усатый – третий по популярности кандидат в президенты – призвал отдать своих сторонников голоса Майе Санду. Сложно прогнозировать количество сторонников Усатого, которые отдадут голоса Санду.

Что касается того, как изменятся отношения между Молдавией и Россией – я думаю, в сторону большего прагматизма. Санду – откровенно прозападный политик. Скажем, требовать или просить скидок на углеводороды будет уже сложнее.

Возможно, какие-то ответные шаги последуют со стороны России в области торгово-экономических отношений в ответ на шаги в области урегулирования в Приднестровье и так далее. В любом случае, Россия имеет полное право предоставлять какие-либо благоприятные условия, так и наоборот, отзывать их обратно», – заявил Безпалько.